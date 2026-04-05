Η ημερομηνία της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

Μια φαντασμαγορική συναυλία στο ΟΑΚΑ ετοιμάζει η Άννα Βίσση και η νέα δισκογραφική εταιρεία της ερμηνεύτριας ανακοίνωσε την ημερομηνία.

Μία μαγευτική βραδιά γεμάτη λάμψη, μουσική και ανεξάντλητο κέφι χάρισε στο κοινό της η Άννα Βίσση από τη σκηνή του Hotel Ermou, κλείνοντας με εντυπωσιακό τρόπο τη φετινή της σεζόν που είναι η τελευταία της στο συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο. Η κορυφαία Ελληνίδα τραγουδίστρια γιόρτασε τα 10 χρόνια συνεχούς παρουσίας της στο Hotel Ermou, προσφέροντας ένα πρόγραμμα που κρατά το κοινό σε απόλυτη ένταση από τα μεσάνυχτα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το κατάμεστο κέντρο διασκέδασης έζησε μία βραδιά γεμάτη θετική ενέργεια, με την ιδιαίτερη στιγμή να σημειώνεται όταν ο Νίκος Καρβέλας έκανε special guest εμφάνιση, τιμώντας την «μούσα» του και το season finale.

Μετά τις τρεις sold out παραστάσεις στο Καλλιμάρμαρο και την αλλαγή δισκογραφικής, η Άννα Βίσση ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο βήμα της καριέρας της: τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Όπως αποκάλυψε η ίδια στη σκηνή, το μεγάλο ραντεβού με τους θαυμαστές της έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, με την προπώληση των εισιτηρίων να ανοίγει σύντομα και να αναμένεται να ξεπουλήσει σε χρόνο-ρεκόρ.

Παράλληλα, η είδηση επιβεβαιώθηκε και από τον επίσημο λογαριασμό της VissionMusic στο Instagram, που ανάρτησε το πρώτο promo video για τη μεγαλειώδη συναυλία, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο την προσμονή των φαν για μία βραδιά που αναμένεται να μείνει στην ιστορία.

