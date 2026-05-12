Eurovision 2026: Απόψε ο Α' ημιτελικός με τον Akyla για την Ελλάδα (βίντεο)

Απόψε η αυλαία της Eurovision 2026 ανοίγει στη Βιέννη, με την Ελλάδα να μπαίνει στη μάχη του Α’ Ημιτελικού με τον Akyla και το «Ferto», διεκδικώντας την πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό, σε μια βραδιά γεμάτη φαβορί, εκπλήξεις και έντονο ενδιαφέρον.

Η αυλαία της Eurovision ανοίγει στις 22:00 ώρα Ελλάδας από τη Wiener Stadthalle της Βιέννης, με παρουσιαστές τη Victoria Swarovski και τον Michael Ostrowski.

Η Ελλάδα εμφανίζεται στην 4η θέση του αποψινού Ά Ημιτελικού, με τον Akyla να ανεβαίνει στη σκηνή με το «Ferto» περίπου στις 22:20, με μια συμμετοχή που έχει ήδη κινήσει το ενδιαφέρον των eurofans και των στοιχηματικών εταιρειών.

Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision 2026 μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ1 με τους Ημιτελικούς στις 12 & 14 Μαΐου και τον Μεγάλο Τελικό το Σάββατο 16 Μαΐου 2026, στις 22:00 ώρα Ελλάδος. Τον σχολιασμό αναλαμβάνουν η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Ο Akylas και το «Ferto» έχουν κερδίσει τις πρώτες εντυπώσεις, με τις εικόνες από τη σκηνική εμφάνιση να δημιουργούν ιδιαίτερα θετικό κλίμα γύρω από τη συμμετοχή της Ελλάδας.

Παράλληλα, η δυναμική του τραγουδιού αποτυπώνεται και στα στοιχήματα, όπου η Ελλάδα φιγουράρει αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση, ενισχύοντας αισθητά τις προσδοκίες για μια πολύ δυνατή πορεία στη φετινή διοργάνωση.

Η Βίκυ Λέανδρος θα ανοίξει τη φετινή Eurovision

Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της φετινής διοργάνωσης θα είναι αναμφίβολα η εμφάνιση της Βίκυ Λέανδρος, η οποία επιστρέφει θριαμβευτικά στη σκηνή της Eurovision. Η εμβληματική ερμηνεύτρια θα ανοίξει τον Πρώτο Ημιτελικό με μια νέα διασκευή του διαχρονικού «L’amour Est Bleu», του τραγουδιού με το οποίο συστήθηκε στο ευρωπαϊκό κοινό το 1967.

Σχεδόν έξι δεκαετίες μετά την πρώτη της εμφάνιση, όταν εκπροσώπησε το Λουξεμβούργο σε ηλικία μόλις 15 ετών –και μάλιστα πάλι στη Βιέννη– η παρουσία της αποκτά έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Το συγκεκριμένο τραγούδι σημείωσε τεράστια επιτυχία διεθνώς, φτάνοντας μέχρι την κορυφή των αμερικανικών charts μέσω της ορχηστρικής εκδοχής του Paul Mauriat, ενώ γνώρισε ευρεία αποδοχή σε πολλές χώρες.

Η πορεία της Βίκυς Λέανδρος στη Eurovision δεν σταμάτησε εκεί. Το 1972 επέστρεψε και κατέκτησε την πρώτη θέση με το «Après Toi», χαρίζοντας στο Λουξεμβούργο μία ιστορική νίκη. Με μια καριέρα που περιλαμβάνει πάνω από 55 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων και εκατοντάδες άλμπουμ σε πολλές γλώσσες, θεωρείται δικαίως μία από τις μεγαλύτερες μορφές στην ιστορία του διαγωνισμού.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον Α’ Ημιτελικό

Μολδαβία – Satoshi | “Viva, Moldova!”

Σουηδία – FELICIA | “My System”

Κροατία – LELEK | “Andromeda”

Ελλάδα – Akylas | “Ferto”

Πορτογαλία – Bandidos do Cante | “Rosa”

Γεωργία – Bzikebi | “On Replay”

Ιταλία – Sal Da Vinci | “Per Sempre Sì”

Φινλανδία – Linda Lampenius x Pete Parkkonen | “Liekinheitin”

Μαυροβούνιο – Tamara Živković | “Nova Zora”

Εσθονία – Vanilla Ninja | “Too Epic To Be True”

Ισραήλ – Noam Bettan | “Michelle”

Γερμανία – Sarah Engels | “Fire”

Βέλγιο – ESSYLA | “Dancing on the Ice”

Λιθουανία – Lion Ceccah | “Sólo Quiero Más”

Άγιος Μαρίνος – SENHIT | “Superstar”

Πολωνία – ALICJA | “Pray”

Σερβία – LAVINA | “Kraj Mene”

Η Ιταλία και η Γερμανία, ως μέλη των Big Four, έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση στον Tελικό του Σαββάτου, ωστόσο απόψε θα παρουσιάσουν κανονικά τα τραγούδια τους στο κοινό και θα συμμετέχουν στη διαδικασία της ψηφοφορίας του Ημιτελικού.

Α’ Ημιτελικός: Τρίτη, 12 Μαΐου 2026 – 22:00 (ΕΡΤ1)

Β’ Ημιτελικός: Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026 – 22:00 (ΕΡΤ1)

Μεγάλος Τελικός: Σάββατο, 16 Μαΐου 2026 – 22:00 (ΕΡΤ1)

Πολιτική σκιά με Ισραήλ στην απολιτίκ βιτρίνα της διοργάνωσης

Η Eurovision 2026 απασχολεί έντονα το ευρωπαϊκό –και όχι μόνο– κοινό, αλλά φέτος η διοργάνωση βρίσκεται στο επίκεντρο μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες περιόδους των τελευταίων ετών. Συγκεκριμένα, πέντε χώρες –Ισπανία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ολλανδία και Σλοβενία– ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους, εκφράζοντας τη διαφωνία τους με τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Παρά τις αντιδράσεις, οι διοργανωτές προχωρούν κανονικά, επιδιώκοντας να διατηρήσουν το κύρος και τη λάμψη του θεσμού.

Πηγή: news247.gr