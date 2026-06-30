Νέο digital sinlge της Δόξας Καγιούλη: ''Τώρα μαθαίνω πως η λύπη''

Πρόκειται για μια μελοποίηση σε ποίημα του Παντελή Μπουκάλα από την ποιητική του συλλογή ''Ρήματα''. Το ερμηνεύει μαζί με τον Παντελή Θαλασσινό και όπως λέει η ίδια πρόκειται για ένα τραγούδι που γράφτηκε για να απαλύνει τον πόνο της απουσίας. Η ευαίσθητη ενορχηστρωτική προσέγγιση του Δημήτρη Σίντου επιχειρεί να αφήσει μια γλυπόπικρη αλλά φωτεινή αίσθηση όπως ακριβώς και το ποίημα του Παντελή Μπουκάλα.