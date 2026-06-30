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Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026 13:11

Νέο digital sinlge της Δόξας Καγιούλη: ''Τώρα μαθαίνω πως η λύπη''

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Κυκλοφόρησε από το Μετρονόμο το νέο digital sinlge της Δόξας Καγιούλη με τίτλο ''Τώρα μαθαίνω πως η λύπη''.

Πρόκειται για μια μελοποίηση σε ποίημα του Παντελή Μπουκάλα από την ποιητική του συλλογή ''Ρήματα''. Το ερμηνεύει μαζί με τον Παντελή Θαλασσινό και όπως λέει η ίδια πρόκειται για ένα τραγούδι που γράφτηκε για να απαλύνει τον πόνο της απουσίας. Η ευαίσθητη ενορχηστρωτική προσέγγιση του Δημήτρη Σίντου επιχειρεί να αφήσει μια γλυπόπικρη αλλά φωτεινή αίσθηση όπως ακριβώς και το ποίημα του Παντελή Μπουκάλα.

Κατηγορία Πολιτισμός
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