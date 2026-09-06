«Καλύτερα να σου βγει το μάτι» - Στο Studio Μαυρομιχάλη από Τετάρτη 7 Οκτωβρίου

Η ομάδα loopes παρουσιάζει την παράσταση «Καλύτερα να σου βγει το μάτι» σε κείμενο και σκηνοθεσία Χριστίνας Μπαρίτα. Η παράσταση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο 2ο Φεστιβάλ Νέων Δημιουργών «Άδειος χώρος» στο Θέατρο της οδού Κυκλάδων-Λευτέρης Βογιατζής.

Η ιστορία ακολουθεί μια Μαίρη, που κουβαλάει την μεγάλη μαλακία που έκανε στο κατά τα άλλα ιδανικό, χρωματιστό και τακτοποιημένο περιβάλλον που ζει. Η παράσταση ξεκινά όταν η αδελφή της φτάνει στο αεροδρόμιο. Βγαίνουν, πίνουν όπως παλιά, και τώρα -ξαφνικά- όλα φαντάζουν ευκολότερα. Γυρνώντας σπίτι, η Μαίρη αποφασίζει ότι ήρθε πλέον η στιγμή. Η ζωή της σήμερα ή θα τελειώσει, ή θα αλλάξει για πάντα. Μετά από μια ξέφρενη νύχτα και λίγες ώρες στα επείγοντα, γυρίζει σπίτι αποφασισμένη, έχοντας καταφέρει - αυτή τη φορά- να μη γυρίσει μόνη της.

Όσο επιμένουν πως η βία γεννά βία,

θα επιμένουμε πως υπάρχει μια βία δικαιότερη απ’ τις άλλες.

Εκείνη που γεννιέται απ’ αυτούς που βρήκαν όλες τις πόρτες κλειστές.

online

σε πόσους το έχεις στείλει;

typing…

είσαι εντελώς υστερική

seen

τώρα μόνο εγώ μπορώ να το φτιάξω

online

ευχαριστούμε για την αναφορά

typing…

βεβαιωθείτε ότι μένετε ασφαλείς

seen

Δεν θέλω να προσπαθώ για πάντα

να ξεπεράσω κάτι

που αυτός

θα ξεπεράσει

σε έναν μήνα.



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Με τους: Κέλυ Βεκρή, Νόνη Ζαννή, Αντώνη Καραστεργίου

Κείμενο/Σκηνοθεσία: Χριστίνα Μπαρίτα

Μουσική σύνθεση & επιμέλεια: Resonoot

Φωτιστικός σχεδιασμός: Γιώργος Κασσάκος

Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Δανάη Τζάνου

Γραφιστική επιμέλεια: Φαίδωνας Γαλογάβρας

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Φωτογραφίες/Βίντεο: Μαρία Νικολαΐδη

Φωτογραφίες Δελτίου Τύπου: Βασιλιάννα Τσαλαπάτη

Εκτέλεση παραγωγής: ΚΑΠΠΑΤΕΣΣΕΡΑ ΑΜΚΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Studio Μαυρομιχάλη

Μαυρομιχάλη 134, Αθήνα

Από Τετάρτη 7 Οκτωβρίου

Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 21:00

[Τετάρτη 4 & Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στις 19:00 & στις 21:00]

Έως τις 5 Νοεμβρίου

Διάρκεια: 80’

Συνιστάται για θεατές άνω των 18 ετών.