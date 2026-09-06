«Καλύτερα να σου βγει το μάτι» - Στο Studio Μαυρομιχάλη από Τετάρτη 7 Οκτωβρίου

Η ιστορία ακολουθεί μια Μαίρη, που κουβαλάει την μεγάλη μαλακία που έκανε στο κατά τα άλλα ιδανικό, χρωματιστό και τακτοποιημένο περιβάλλον που ζει. Η παράσταση ξεκινά όταν η αδελφή της φτάνει στο αεροδρόμιο. Βγαίνουν, πίνουν όπως παλιά, και τώρα -ξαφνικά- όλα φαντάζουν ευκολότερα. Γυρνώντας σπίτι, η Μαίρη αποφασίζει ότι ήρθε πλέον η στιγμή. Η ζωή της σήμερα ή θα τελειώσει, ή θα αλλάξει για πάντα. Μετά από μια ξέφρενη νύχτα και λίγες ώρες στα επείγοντα, γυρίζει σπίτι αποφασισμένη, έχοντας καταφέρει - αυτή τη φορά- να μη γυρίσει μόνη της.
Όσο επιμένουν πως η βία γεννά βία,
θα επιμένουμε πως υπάρχει μια βία δικαιότερη απ’ τις άλλες.
Εκείνη που γεννιέται απ’ αυτούς που βρήκαν όλες τις πόρτες κλειστές.
online
σε πόσους το έχεις στείλει;
typing…
είσαι εντελώς υστερική
seen
τώρα μόνο εγώ μπορώ να το φτιάξω
online
ευχαριστούμε για την αναφορά
typing…
βεβαιωθείτε ότι μένετε ασφαλείς
seen
Δεν θέλω να προσπαθώ για πάντα
να ξεπεράσω κάτι
που αυτός
θα ξεπεράσει
σε έναν μήνα.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Με τους: Κέλυ Βεκρή, Νόνη Ζαννή, Αντώνη Καραστεργίου
Κείμενο/Σκηνοθεσία: Χριστίνα Μπαρίτα
Μουσική σύνθεση & επιμέλεια: Resonoot
Φωτιστικός σχεδιασμός: Γιώργος Κασσάκος
Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Δανάη Τζάνου
Γραφιστική επιμέλεια: Φαίδωνας Γαλογάβρας
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble
Φωτογραφίες/Βίντεο: Μαρία Νικολαΐδη
Φωτογραφίες Δελτίου Τύπου: Βασιλιάννα Τσαλαπάτη
Εκτέλεση παραγωγής: ΚΑΠΠΑΤΕΣΣΕΡΑ ΑΜΚΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Studio Μαυρομιχάλη
Μαυρομιχάλη 134, Αθήνα
Από Τετάρτη 7 Οκτωβρίου
Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 21:00
[Τετάρτη 4 & Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στις 19:00 & στις 21:00]
Έως τις 5 Νοεμβρίου
Διάρκεια: 80’
Συνιστάται για θεατές άνω των 18 ετών.