«Βιβλιοθήκη Φαντασίας»: 3,6 εκ. βιβλία τον μήνα στα χέρια παιδιών στη μνήμη της Ντόλι Πάρτον

Το έργο της «Βιβλιοθήκης Φαντασίας» («Imagination Library») της θρυλικής σταρ Ντόλι Πάρτον (Dolly Parton) συνεχίζεται παρά τον θάνατό της, βασιζόμενο στη στενή συνεργασία του οργανισμού με την Ταχυδρομική Υπηρεσία των ΗΠΑ για τη διανομή των βιβλίων.



Πρόκειται για ένα πρόγραμμα παιδικής φιλαναγνωσίας μέσω του οποίου αποστέλλονται κάθε μήνα δωρεάν βιβλία σε εγγεγραμμένα παιδιά από τη γέννησή τους έως την ηλικία των 5 ετών. Η Πάρτον ίδρυσε τον οργανισμό το 1995 ως φόρο τιμής στον πατέρα της, έναν φτωχό αγρότη που δεν γνώριζε γραφή και ανάγνωση. Η έδρα του «Imagination Library», βρίσκεται στη γενέτειρά της, το Σεβιέρβιλ του Τενεσί.

Η κορυφαία καλλιτέχνις, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος έφυγε αθόρυβα από τη ζωή στις 25 Αυγούστου σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ