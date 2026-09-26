«Βιβλιοθήκη Φαντασίας»: 3,6 εκ. βιβλία τον μήνα στα χέρια παιδιών στη μνήμη της Ντόλι Πάρτον

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα παιδικής φιλαναγνωσίας μέσω του οποίου αποστέλλονται κάθε μήνα δωρεάν βιβλία σε εγγεγραμμένα παιδιά από τη γέννησή τους έως την ηλικία των 5 ετών. Η Πάρτον ίδρυσε τον οργανισμό το 1995 ως φόρο τιμής στον πατέρα της, έναν φτωχό αγρότη που δεν γνώριζε γραφή και ανάγνωση. Η έδρα του «Imagination Library», βρίσκεται στη γενέτειρά της, το Σεβιέρβιλ του Τενεσί.
Η κορυφαία καλλιτέχνις, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος έφυγε αθόρυβα από τη ζωή στις 25 Αυγούστου σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.
ΑΠΕ-ΜΠΕ