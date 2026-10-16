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Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026 16:58

Καλαμάτα: Πυρκαγιά σε έκταση με καλάμια στον Μπουρνιά (βίντεο-φωτογραφίες)

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Καλαμάτα: Πυρκαγιά σε έκταση με καλάμια στον Μπουρνιά (βίντεο-φωτογραφίες)

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Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε καλαμιώνα στην περιοχή του Μπουρνιά, στη Δυτική Παραλία, ακριβώς δίπλα από τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Καλαμάτας.

Στο σημείο έσπευσαν 10 Πυροσβεστικά οχήματα με 20 πυροσβέστες, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες του Δήμου και τρεις εθελοντές της ΟΑΚ Μεσσηνίας με ένα όχημα.

Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στη περιοχή συνετέλεσαν ώστε η φωτιά να επεκταθεί και να κάψει περισσότερα από 20 στρέμματα με καλάμια.

Μετά από μιάμιση περίπου ώρα η Πυροσβεστική κατάφερε να την θέσει υπό έλεγχο, με την βροχή που έπιασε εκείνη την ώρα να αποτελεί σύμμαχο και να… βοηθά στην κατάσβεση.

Στο σημείο βρέθηκε και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ που για λόγους ασφαλείας έκοψε το ρεύμα στην ευρύτερη περιοχή.

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Κ.Ηλ.

Κατηγορία Κοινωνία
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