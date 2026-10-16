Δήμος Οιχαλίας: Εθιμοτυπική συνάντηση με την AHEPA “Papaflessas”

Εθιμοτυπική συνάντηση με εκπροσώπους της AHEPA “Papaflessas” Μεσσηνίας πραγματοποίησε την Τετάρτη, η δήμαρχος Οιχαλίας Παναγιώτα Γεωργακοπούλου, σε ιδιαίτερα θερμό και εποικοδομητικό κλίμα, σύμφωνα με ενημέρωση από τον Δήμο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος της AHEPA Μεσσηνίας Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος, ο ταμίας Χαράλαμπος Ρουμπέας και ο διευθυντής του τμήματος Οικογένειας και Ατομικής Ανάπτυξης Ιωάννης Αδαμόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων γύρω από ζητήματα κοινωνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ενώ επισημάνθηκε η σημασία της συνεργασίας μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων που προάγουν τον εθελοντισμό, την κοινωνική προσφορά και την αλληλεγγύη.

Η δήμαρχος ευχαρίστησε τους εκπροσώπους της AHEPA Μεσσηνίας για την επίσκεψη, εκφράζοντας την εκτίμησή της για το έργο και την προσφορά της οργάνωσης, καθώς και τη διάθεση του Δήμου Οιχαλίας για ανάπτυξη συνεργασιών προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.