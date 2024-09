Apple: Όλα όσα ανακοίνωσε για iPhone 16, iPhone 16 Pro, AirPods 4 και Apple Watch Series 10 (Βίντεο)

To Apple Watch Series 10 είναι και επίσημα γεγονός με νέο σχήμα και σχέδιο, τη μεγαλύτερη οθόνη που έχουμε δει μέχρι σήμερα σε συσκευή της κατηγορίας, αλλά και το πιο μικρό πάχος (9.7 χιλιοστά). Τα Apple Watch Series 10 έχουν 30% μεγαλύτερη οθόνη από τα προηγούμενα μοντέλα και την πιο μεγάλη αναλογία πλευρών.

Η οθόνη τους είναι OLED, προσφέρει πιο φωτεινή απεικόνιση από περισσότερες γωνίες και το γυαλί (Ion-X) στο μπροστινό τμήμα είναι πιο κυρτό, αναφέρει το gazzetta.

Οι ενημερώσεις έρχονται πλέον μία το δευτερόλεπτο αντί για μία το λεπτό και για πρώτη φορά έχουμε και μαύρο φινίρισμα, μαζί με ροζέ χρυσό και ασημί. Το ηχείο τους είναι 30% μικρότερο και λειτουργεί χωρίς «εκπτώσεις» και μπορεί να παίξει και μουσική, ενώ το σώμα είναι αδιάβροχο στα 50 μέτρα κάτω από το νερό. Η φόρτισή του ολοκληρώνεται στο 80% σε μόλις 30 λεπτά. Θα κυκλοφορήσουν πολλά και διαφορετικά λουράκια, μέχρι και μεταλλικά. H τεχνητή νοημοσύνη θα βελτιώνει την απεικόνιση διαλέγοντας τις καλύτερες φωτογραφίες από το library, ενώ θα προσφέρει και εφαρμογή μετάφρασης. Σε ό,τι αφορά τα της υγείας, τα νέα ρολόγια μπορούν να εντοπίσουν μέχρι και υπνική άπνοια, έχοντας να προσφέρουν περισσότερες λειτουργίες σε διάφορα επίπεδα. Η λειτουργία αυτή θα προστεθεί μετά από άδεια του FDA και στα προηγούμενα smartwatches. Οι τιμές των νέων μοντέλων ξεκινούν από τα 399 δολάρια και θα κυκλοφορήσουν από τις 20 Σεπτεμβρίου. Πηγαίνοντας στο Apple Watch Ultra, η Apple μίλησε για το πως το πιο ακριβό της smartwatch έχει βελτιώσει το κομμάτι της άσκησης και το τι προσφέρει για όσους το χρησιμοποιούν σε extreme συνθήκες. Η ανακοίνωση της εταιρείας εδώ αφορούσε το νέο χρώμα, το “satin black”, το οποίο απλά επεκτείνει την διαθέσιμη γκάμα, μαζί με ένα ακόμη μεταλλικό band. H διάθεση της νέας έκδοσης ξεκινάει από τις 20 Σεπτεμβρίου, από τα 799 δολάρια.

Επόμενη στάση έγινε στα AirPods 4, τα νέα ακουστικά της Apple που έρχονται με βελτιώσεις στα σημεία. Ο σχεδιασμός του έγινε και πάλι υπολογίζοντας πολλαπλά σχήματα αυτιών για να ταιριάζουν όσο καλύτερα γίνεται και στο εσωτερικό τους βρίσκουμε το H2 chip και βελτιωμένα συστήματα για πιο καθαρό ήχο που είχαμε ποτέ στην κατηγορία, αλλά και υποστήριξη μέχρι και προσωποποιημένο χωρικό ήχο. Με μηχανική εκμάθηση, ο χρήστης μπορεί να απαντάει ακόμη και στο αν θα απαντήσει ή όχι μια κλήση (γνέφοντας ναι ή όχι) και με ένα πάτημα στο κάτω μέρος της συσκευής υπάρχουν διάφορες εντολές για την μουσική και όχι μόνο. Από τις άλλες αλλαγές έχουμε για πρώτη φορά υποδοχή USB-C στη θήκη φόρτισης και έως και 30 ώρες ζωής. Πέραν του βασικού μοντέλου, θα υπάρχει και ένα με ενεργή απομόνωση εξωτερικού θορύβου, κάτι που βλέπουμε πρώτη φορά σε μοντέλο της συγκεκριμένης («φθηνής») κατηγορίας ακουστικών της Apple. Θα πωλούνται από τις 20 Σεπτεμβρίου από τα 129 δολάρια για την απλή έκδοση και από τα 179 δολάρια για την έκδοση με την απομόνωση εξωτερικού θορύβου. Νέα χρώματα ανακοινώθηκαν για τα AirPods Max που θα βγουν στην αγορά από τις 20 Σεπτεμβρίου, στα 549 δολάρια. Συγκεκριμένα, θα έχουμε μαύρο, μπλε, πορτοκαλί και μοβ και αναβάθμιση για τα της φόρτισης με θύρα USB-C.

IPHONE 16

H ώρα για τα iPhone 16 έφτασε αμέσως μετά, με τον Τιμ Κουκ να αναλαμβάνει την παρουσίαση και να εστιάζει αμέσως στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης και να επιβεβαιώνει μέσω του πρώτου video το πλήκτρο capture, δείχνοντας τις διάφορες λειτουργίες του, όπως τη ρύθμιση του ζουμ σέρνοντας το δάχτυλο στην επιφάνειά του. Οι κάμερές του έρχονται σε κάθετη διάταξη και η εταιρεία παρουσίασε και τα πολλά διαθέσιμα χρώματα. Η οθόνη του θα είναι 50% πιο ανθεκτική και θα φτάνει σε φωτεινότητα τα 2000 nits σε φωτεινές περιοχές. Το iPhone 16 θα έχει οθόνη 6.1 ιντσών και το iPhone 16 Plus οθόνη 6.7 ιντσών, ενώ και τα δύο φέρουν πλέον το Action Button που μπορεί να προγραμματιστεί για διάφορες λειτουργίες. Στο εσωτερικό του θα έχουμε το A18 chip και βελτιωμένο και ταχύτερο σύστημα μνήμης, δύο φορές ταχύτερη Neural Engine και συνολικά θα έχει CPU 30% ταχύτερη από αυτή του iPhone 15 και για τις ίδιες επιδόσεις θα καταναλώνει έως και 35% λιγότερη ενέργεια. Στα της τεχνητής νοημοσύνης, η Apple παρουσίασε ένα μοντέλο που κατανοεί τον χρήστη ολοένα και περισσότερο και μπορεί να τον βοηθήσει ολοκληρώνοντας καθημερινές εργασίες του χωρίς να τον «ενοχλεί». Οι servers που θα φιλοξενούν την ιπποδύναμη για όλο αυτό το εγχείρημα θα είναι προστατευμένοι και τα δεδομένα του χρήστη δεν θα περνούν ποτέ από την Apple. Στο πρώτο παράδειγμα που δόθηκε, το iPhone άλλαξε ένα κείμενο δίνοντάς του άλλο χαρακτήρα (από μία σειρά presets, πχ. πιο επαγγελματικό ή πιο φιλικό). Στο δεύτερο, είχαμε τη δυνατότητα και δημιουργίας ενός νέου emoji που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απάντηση σε κάποιο μήνυμα ή και μιας νέας εικόνας που θα φτιάχνεται με τεχνητή νοημοσύνη. Στο τρίτο παράδειγμα, παρουσιάστηκε μια περίπτωση όπου ο χρήστης δεν θυμόταν μια φωτογραφία που είχε τραβήξει, αλλά μπορούσε να την περιγράψει. Με το σχετικό κείμενο, η τεχνητή νοημοσύνη μπορούσε να την εντοπίσει ή και να φτιάξει και μια ταινία με σχετικό υλικό που έχει ήδη ο χρήστης. Στα των mails, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ομαδοποιήσει τις επαγγελματικές ενημερώσεις για να βλέπετε τις πιο σημαντικές, ενώ και η Siri έρχεται ανανεωμένη. Μπορεί πχ. να σας δώσει περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες για μια τοποθεσία ή και να εντοπίσει διπλές φωτογραφίες για να σας βοηθήσει να απελευθερώσετε χώρο στο κινητό σας τηλέφωνο. Τα πρώτα χαρακτηριστικά έρχονται σε beta στην αγγλική γλώσσα τον επόμενο μήνα, ενώ το 2025 θα ακολουθήσουν και άλλες γλώσσες. Στα της κάμερας, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει άμεσα στη λήψη φωτογραφιών.

Για παράδειγμα, αν περνάτε έξω από ένα εστιατόριο, μπορείτε να στρέψετε την κάμερα προς τα εκεί και το iPhone να σας εμφανίσει όλες τις σχετικές πληροφορίες αυτόματα (πχ. το μενού ή και τη δυνατότητα να κλείσετε τραπέζι). Με αντίστοιχο τρόπο λειτουργεί και η φωτογράφιση πχ. μιας αφίσας ενός φεστιβάλ ή κάποιου άλλου στοιχείου που χρειάζεστε παραπάνω πληροφορίες. Η Apple παρουσίασε και τη λειτουργία Search with Google για να εντοπίζετε άμεσα αντικείμενα που βρίσκονται στο περιβάλλον σας. Αναφορά έγινε και στο πλήκτρο της κάμερας, που πλέον έχει πολλαπλές λειτουργίες, ανάλογα με το πως το πατάτε. Για παράδειγμα, με απλό πάτημα ενεργοποιείται η εφαρμογή και μετά με σταθερό πάτημα έρχεται η λήψη φωτογραφίας ή και videos. Η κεντρική κάμερα του iPhone 16 είναι στα 48MP, ενώ η δεύτερη (2xtelephoto) στα 12MP με οπτικό σταθεροποιητή. Το κινητό μπορεί να γράψει video 4K60fps με Dolby Vision και 2,6 περισσότερο φως από τα προηγούμενα μοντέλα. Η Apple αναφέρει πως η απόδοση των καμερών θα είναι ισάξια με αυτή ενός smartphone με 4 φακούς και θα υπάρχει δυνατότητα καταγραφής spatial videos και photos. Με τη χρήση της AI μπορεί ο χρήστης να πειράζει και σχετικά τις φωτογραφίες του, αφαιρώντας υλικό που είναι λάθος (κατά την άποψή του) και να τις φέρνει στα μέτρα του. Με το μυαλό και στο gaming, τα iPhone 16 έχουν βελτιωμένο μηχανισμό εσωτερικής ψύξης για να μένει χαμηλά η θερμοκρασία και υποστηρίζουν accelerated ray tracing, αλλά και σύγχρονα games όπως τα Resident Evil Biohazard και Assassin’s Creed Mirage. Η εταιρεία παρουσίασε και το Honor of Kings World που έρχεται το 2025. Για να προσφέρει αυτές τις λειτουργίες, το iPhone 16 θα έχει και μεγαλύτερη μπαταρία. Στα της δορυφορικής επικοινωνίας, οι χρήστες θα μπορούν πλέον υπό αυτές τις συνθήκες να στέλνουν μέχρι και videos, ενώ ανακοινώθηκε και η επέκταση της λειτουργίας σε 17 ακόμη χώρες. Τα iPhone 16 θα κυκλοφορήσουν από τα 799 δολάρια, ενώ τα iPhone 16 Plus από τα 899 δολάρια, αμφότερα με χωρητικότητα 128GB.

PRO MAX

Η ώρα για τα iPhone 16 Pro και iPhone 16 Pro Max έφτασε στη συνέχεια και στο τέλος της παρουσίασης, με έμφαση και πάλι στην τεχνητή νοημοσύνη. Το τηλέφωνο δείχνει ακριβώς ίδιο με το τωρινό μοντέλο σε εξωτερικό επίπεδο, ενώ στις οθόνες κινούμαστε πλέον στις 6.3 και 6.9 ίντσες αντίστοιχα, αλλά και σε πιο στενό πλαίσιο και μικρότερο πάχος. Το τηλέφωνο θα κυκλοφορήσει σε 4 χρώματα: μαύρο, λευκό, ασημί και… χρυσό της ερήμου (Desert Titanium). Και εδώ είχαμε αναφορά στις λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης με το κείμενο και τις σημειώσεις, ενώ στο εσωτερικό των συσκευών θα έχουμε το A18 Pro Chip και 17% περισσότερο bandwidth για τη μνήμη. Η τεχνητή νοημοσύνη της Apple θα «τρέχει» 15% ταχύτερα στο iPhone 16 Pro από το iPhone 15 Pro, ενώ και στο ray tracing θα έχουμε 2 φορές ταχύτερο από τον A17 Pro. Η κεντρική κάμερα του iPhone 16 Pro είναι μια “48MP fusion camera” με δεύτερης γενιάς quad pixel αισθητήρα με μηδενικό lag στο shutter στις λήψεις φωτογραφιών ProRaw και HEIF. Η δεύτερη κάμερα είναι 48MP Ultrawide και η τρίτη μια 12MP telephoto (5x) και με τα εργαλεία ελέγχου του Camera app μπορείτε να διαλέξετε εύκολα το φακό που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε. Τα νέα «επαγγελματικά» τηλέφωνα θα μπορούν να γράψουν video σε 4K120fps και σε 4K120 σε ProRes σε εξωτερικό αποθηκευτικό χώρο. Μια ενδιαφέρουσα λειτουργία παρουσιάστηκε και στο κομμάτι της εγγραφής ήχου, όπου με το Audio Mix, ο χρήστης μπορεί να αφαιρέσει όσους ακούγονται και βρίσκονται εκτός πλάνου του. Στα voice memos, η Apple ανακοίνωσε μια ενδιαφέρουσα αλλαγή, με δυνατότητα ταυτόχρονης εγγραφής δύο καναλιών και «πειράγματος» της ισορροπίας μεταξύ των δύο. Τα iPhone 16 Pro έρχονται από τα 999 δολάρια και τα iPhone 16 Pro Max από τα 1199 δολάρια, με χωρητικότητα 128GB και 256GB αντίστοιχα για τα φθηνότερα μοντέλα. Η διάθεσή τους θα ξεκινήσει στις 20 Σεπτεμβρίου και οι προ-παραγγελίες αρχίζουν από αυτήν την Παρασκευή.