Αναίμακτος ο Ιούλιος στους δρόμους της Μεσσηνίας

Συνολικά και στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου τον Ιούλιο σημειώθηκαν 31 τροχαία ατυχήματα με 49 παθόντες (νεκροί, σοβαρά και ελαφρά τραυματίες).

Ειδικότερα σημειώθηκαν τρία θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, με 6 νεκρούς. Στη Μεσσηνία τον περασμένο μήνα δεν σημειώθηκε κανένα θανατηφόρο τροχαίο.

Τέσσερα σοβαρά τροχαία ατυχήματα, με 5 σοβαρά τραυματίες. Ενα από τα σοβαρά τροχαία ήταν στη Μεσσηνία και συγκεκριμένα στους Γαργαλιάνους με έναν σοβαρά τραυματία.

Ακόμη καταγράφηκαν 24 ελαφρά τροχαία ατυχήματα, με 38 ελαφρά τραυματίες. Επτά από αυτά τα ελαφρά τροχαία ήταν στη Μεσσηνία με 10 ελαφρά τραυματίες.

Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων - δυστυχημάτων, όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν η παραβίαση σημάνσεων, η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα

και η παραβίαση προτεραιότητας. Παράλληλα στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων τον Ιούλιο συγκροτήθηκαν 557 συνεργεία ελέγχων μέθης, ενώ πραγματοποιήθηκαν 12.526 έλεγχοι διερεύνησης

μέθης και διαπιστώθηκαν 90 παραβάσεις. Επιπλέον, το ίδιο χρονικό διάστημα βεβαιώθηκαν, εκτός των άλλων και 2.994 επικίνδυνες παραβάσεις.

Ειδικότερα βεβαιώθηκαν 2.064 για υπερβολική ταχύτητα, 492 για μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση, 143 για μη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση, 127 για Κ.Τ.Ε.Ο., 41 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, 35 για παραβίαση σηματοδότη, 32 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, 21 για αντικανονικό προσπέρασμα, 18 για αντικανονικούς ελιγμούς, 10 για κίνηση αντίθετα σε μονόδρομο, 6 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων, 3 για οδήγηση με φθαρμένα ελαστικά και 2 για παραβίαση προτεραιότητας,

Οι Υπηρεσίες Τροχαίας και οι Υπηρεσίες μεικτής αρμοδιότητας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχεδιασμό, που προβλέπει μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των πολιτών, καθώς και για την πρόληψη και αποτροπή ατυχημάτων και δυστυχημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο, ενώ επιπλέον πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση ημερίδες και ενημερώσεις του κοινού.

Κ.Ηλ.