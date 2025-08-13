Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Perplexity θέλει να εξαγοράσει το Chrome της Google

Σε επιστολή της προς τον Σουντάρ Πιτσάι, διευθύνοντα σύμβουλο της Alphabet, μητρικής εταιρείας της Google, η Perplexity υποστήριξε ότι η μεταβίβαση του Chrome σε έναν ανεξάρτητο φορέα που δεσμεύεται για την ασφάλεια των χρηστών θα ωφελούσε το κοινό.

Ωστόσο, ένας επενδυτής του κλάδου της τεχνολογίας χαρακτήρισε την πρόταση «διαφημιστικό κόλπο», υποστηρίζοντας ότι η προσφορά είναι πολύ χαμηλότερη από την πραγματική αξία του Chrome, ενώ επισήμανε πως δεν είναι καν σαφές αν η Google σκοπεύει να το πουλήσει, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του BBC. Η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει σχέδια για την πώληση του Chrome – του δημοφιλέστερου προγράμματος περιήγησης στον κόσμο, με πάνω από τρία δισεκατομμύρια χρήστες.

Η κυρίαρχη θέση της Google στις αγορές των μηχανών αναζήτησης και της διαδικτυακής διαφήμισης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ενώ η εταιρεία εμπλέκεται εδώ και χρόνια σε δικαστικές διαμάχες που αφορούν δύο αντιμονοπωλιακές υποθέσεις. Ένας ομοσπονδιακός δικαστής αναμένεται να εκδώσει απόφαση αυτό το μήνα, η οποία θα μπορούσε να υποχρεώσει την Google να διαχωρίσει τις δραστηριότητές της στον τομέα της αναζήτησης. Η εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι θα προσφύγει κατά μιας τέτοιας απόφασης, υποστηρίζοντας πως η πρόταση για εκποίηση του Chrome είναι υπερβολική και θα έχει αρνητικές συνέπειες τόσο για τους καταναλωτές όσο και για την ασφάλεια.

Εκπρόσωπος της Perplexity δήλωσε στο BBC ότι η πρόταση εξαγοράς αποτελεί μια «σημαντική δέσμευση για το ανοικτό διαδίκτυο, την επιλογή του χρήστη και τη συνέχεια για όλους όσους έχουν επιλέξει τον Chrome». Στο πλαίσιο της προτεινόμενης εξαγοράς, η Perplexity ανέφερε ότι σκοπεύει να διατηρήσει τη Google ως την προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης στον Chrome, με δυνατότητα αλλαγής από τους χρήστες. Η εταιρεία δήλωσε ακόμη ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει το Chromium, την ευρέως χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα που αποτελεί τον πυρήνα του Chrome καθώς και άλλων προγραμμάτων περιήγησης, όπως το Microsoft Edge και το Opera.

Η Perplexity δεν αποκάλυψε πώς σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την προτεινόμενη συμφωνία. Τον Ιούλιο, η αξία της εταιρείας είχε εκτιμηθεί στα 18 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο επενδυτής στον τομέα της τεχνολογίας και ιδρυτής νεοφυούς επιχείρησης, Χιθ Άρενς, χαρακτήρισε την πρόταση της Perplexity «κόλπο», υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στην πραγματική αξία του Chrome, εάν λάβουμε υπόψη τον αξεπέραστο όγκο δεδομένων και την τεράστια εμβέλειά του.

«Η προσφορά δεν μπορεί να θεωρηθεί σοβαρή, όμως αν κάποιος όπως ο Σαμ Άλτμαν ή ο Ίλον Μασκ την τριπλασίαζε, θα είχε πραγματικές πιθανότητες να εξασφαλίσει κυριαρχία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης», πρόσθεσε.

Η Perplexity είναι γνωστή κυρίως για τη μηχανή αναζήτησης με τεχνητή νοημοσύνη, η οποία παρέχει συνοπτικές απαντήσεις και παραπέμπει στις πρωτογενείς πηγές στον ιστό. Η εφαρμογή της είναι ανάμεσα στους ανερχόμενους παίκτες στην κούρσα της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης. Τον περασμένο μήνα, η εταιρεία κυκλοφόρησε ένα πρόγραμμα περιήγησης με τεχνητή νοημοσύνη που ονομάζεται Comet.

Η Perplexity είχε τραβήξει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης νωρίτερα φέτος, όταν κατέθεσε πρόταση εξαγοράς για την αμερικανική έκδοση του TikTok, η οποία θα πρέπει να πουληθεί έως τον Σεπτέμβριο, διαφορετικά κινδυνεύει με απαγόρευση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με αναφορές, η Perplexity έχει τραβήξει και το ενδιαφέρον τεχνολογικών κολοσσών όπως η Apple και η Meta.

Πηγή: ertnews.gr