Από την εργασία στο σπίτι μέχρι τη διασκέδαση: Το οικοσύστημα της σύγχρονης τεχνολογίας

Μια τηλεόραση που ζύγισε μάλλον τόνους, ένα βίντεο από κάτω κι ένας υπολογιστής στο σαλόνι, τα ηχεία του οποίου σε ειδοποιούσαν για τις εισερχόμενες κλήσεις πριν καν ο άλλος σκεφτεί ότι θέλει να σε πάρει τηλέφωνο.

Αυτό ήταν το τεχνολογικό οικοσύστημα του 2000 και σήμερα, 25 χρόνια αργότερα, μοιάζει πιο απαρχαιωμένο και από τον Δίσκο της Φαιστού.

Τι έχει αλλάξει λοιπόν;

1.Ίντερνετ παντού και πάντα

Δεν ξέρω αν η νέα γενιά θα καταλάβει ποτέ το struggle του να κατεβάζεις ένα τραγούδι τη μέρα από το Limewire με την ελπίδα ότι δεν θα είναι ιός ή το ότι πρέπει να αποσυνδεθείς από το internet για να μιλήσει η μαμά σου στο σταθερό.

Τώρα, χωρίς αυτό δεν μπορείς να κάνεις τίποτα: no e-banking, no Netflix, no nothing.

Δεν έχει σημασία αν δουλεύεις από το κρεβάτι, τσεκάρεις TikTok στην κουζίνα ή βλέπεις σειρές ενώ σκουπίζεις (ή απλά κάθεσαι στον καναπέ όσο σκουπίζει η ολοκαίνουργια σκούπα-ρομπότ σου από το e-shop τεχνολογίας You). Το ίντερνετ, και γενικά η τεχνολογία, είναι παντού - όχι με τρομακτικό, dystopian τρόπο τύπου Black Mirror, αλλά με τρόπο πρακτικό, γρήγορο και πολύ διασκεδαστικό.

2.Work from anywhere

Για εκατομμύρια εργαζομένους σε όλο τον κόσμο, η τηλεργασία αποτελεί πλέον μια κανονικότητα. Και δεν μιλάμε για απλή τηλεργασία από το σπίτι, αλλά πολλές φορές απ’ οπουδήποτε στον κόσμο, με τους ψηφιακούς νομάδες να έχουν αλλάξει τα δεδομένα στην εργασία, τη μετακίνηση, τη διαμονή.

Από τι αποτελείται όμως το οικοσύστημα του remote worker;

Έναν καλό υπολογιστή ή laptop (με κάμερα που δεν σε κάνει να φαίνεσαι σαν φάντασμα στα Zoom meetings).

Ένα εργονομικό πληκτρολόγιο (ναι, αυτά που δεν κουράζουν και κάνουν κλικ-κλικ με χάρη).

Noise-cancelling ακουστικά για να μην ακούς τον γείτονα που κάνει DIY Δευτέρα πρωί.

Έξυπνο φωτισμό που προσαρμόζεται μόνος του για να μη δουλεύεις μέσα στο σκοτάδι σαν δράκουλας.

Και το απόλυτο bonus; Ένα smart assistant σαν την Alexa που σου λέει τον καιρό, βάζει μουσική, σου υπενθυμίζει meetings και (αν το ζητήσεις ευγενικά) σου λέει και ανέκδοτα.

3.Διασκέδαση εντός σπιτιού

Για ανθρώπους που εργάζονται από το σπίτι, θα περίμενε κανείς να θέλουμε τουλάχιστον να βγούμε έξω για να διασκεδάσουμε. Φευ!

Σήμερα, πιο πολύ από κάθε άλλη φορά, οι άνθρωποι φαίνεται πως θέλουν να… μείνουν μέσα.

Άρθρο γνώμης που δημοσιεύτηκε στο The Atlantic στις αρχές του χρόνου υποστηρίζει ότι οι Αμερικανοί επιλέγουν ολοένα και περισσότερο τη μοναξιά, το να τρώνε μόνοι και την ψυχαγωγία στο σπίτι, καθώς και ότι η πανδημία ενίσχυσε μια υπάρχουσα τάση κοινωνικής απομόνωσης. Παρόμοιο άρθρο στη Washington Post κάνει λόγο για την τεχνολογία, το gentrification και τη συρρίκνωση των κοινόχρηστων χώρων που συμβάλλουν σε ένα “έθνος σπιτόγατων”. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει παντού.

Με τι εξοπλισμό διασκεδάζουμε στο σπίτι σήμερα, όμως;

Smart TV που τα κάνει όλα: YouTube, Netflix, Disney+ , καιρό για τους αγρότες, ακόμα και προβλέψεις για το ζώδιό σου αν θέλεις.

Soundbar ή ηχείο surround για να νιώσεις ότι όντως ο δεινόσαυρος του Jurassic Park περνάει δίπλα σου.

Και φυσικά, gaming κονσόλα ή δυνατό PC, γιατί πώς αλλιώς θα νικήσεις στο FIFA τον κολλητό που σε προκαλεί εδώ και εβδομάδες;

Και φυσικά, gaming κονσόλα ή δυνατό PC, γιατί πώς αλλιώς θα νικήσεις στο FIFA τον κολλητό που σε προκαλεί εδώ και εβδομάδες;

Μην ξεχνάς βέβαια, πως η τεχνολογία δεν είναι μόνο για να εντυπωσιάζει. Είναι για να κάνει την καθημερινότητά μας πιο εύκολη, πιο άνετη, πιο... ζεν.

Αρκεί να τη χρησιμοποιούμε σωστά, χωρίς να ξεχνάμε το off button. Γιατί ναι μεν το smart οικοσύστημα είναι το νέο must, αλλά η ανθρώπινη επαφή δεν αντικαθίσταται από pixels.

Οπότε, βάλε μουσική, δούλεψε άνετα, δες την αγαπημένη σου σειρά χωρίς να κολλάει το Wi-Fi και... ζήσε το τεχνολογικό σου όνειρο. Μόνο μην ξεχάσεις να πεις καληνύχτα Siri, αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ - ή κάτι τέτοιο.