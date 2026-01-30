COSMOTE TELEKOM: Ολοκληρωμένη εμπειρία internet στο μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας

Μια ολοκληρωμένη εμπειρία internet στο σπίτι απολαμβάνουν οι πελάτες της COSMOTE TELEKOM , μέσα από τις νέες καινοτόμες υπηρεσίες Fiber To The Room και Always OnLine .

Με το Fiber To The Room (FTTR) η δύναμη της διάφανης οπτικής ίνας φέρνει υπερυψηλές ταχύτητες σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού, ενώ η πρωτοποριακή υπηρεσία Always OnLine παρέχει αδιάλειπτο internet, ακόμα και αν υπάρξει διακοπή στη σταθερή σύνδεση. Κι όλα αυτά με την αξιοπιστία του μεγαλύτερου δικτύου οπτικών ινών της χώρας, του COSMOTE Fiber.

Οπτική ίνα σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού

Με την υπηρεσία COSMOTE Fiber Τo Τhe Room οι COSMOTE Fiber συνδρομητές μπορούν να έχουν κάλυψη WiFi σε κάθε δωμάτιο, χωρίς «απώλειες σήματος, με σταθερά υψηλές Gigabit ταχύτητες. Ο βασικός εξοπλισμός αποτελείται από ένα Router και ένα Access Point (χρέωση 6€/μήνα), με δυνατότητα προσθήκης έως 16 Access Points (με επιπρόσθετη χρέωση) ανάλογα με το μέγεθος του χώρου. Η υπηρεσία αξιοποιεί τον τελευταίας τεχνολογίας FTTR WiFi 7 εξοπλισμό, που πρώτη φέρνει στην Ελλάδα η COSMOTE TELEKOM.

Με κάθε ενεργοποίηση της υπηρεσίας μέχρι τις 28/02 προσφέρονται δωρεάν οι 2 πρώτοι μήνες, ενώ δωρεάν είναι και η αυτοψία και η εγκατάσταση του FTTR εξοπλισμού από εξειδικευμένους τεχνικούς της εταιρείας. Η διαχείριση του Router γίνεται εύκολα μέσω του COSMOTE TELEKOM app, ενώ για περισσότερες λειτουργικότητες και τη διαχείριση του FTTR δικτύου, προσφέρεται η εφαρμογή COSMOTE Fiber To The Room.

Internet χωρίς διακοπές

Με τη δωρεάν υπηρεσία COSMOTE Always OnLine, ο χρήστης έχει πάντα internet στο σπίτι, ακόμα και αν υπάρξει διακοπή στη σταθερή σύνδεση, καθώς το router συνδέεται αυτόματα στο δίκτυο της κινητής (μέσω WiFi hotspot). Επιπλέον, ο χρήστης λαμβάνει έξτρα απεριόριστα data για την περίοδο της διακοπής. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να έχει προ-ενεργοποιήσει την υπηρεσία μέσα από το COSMOTE TELEKOM app.

Με υπερ-υψηλές ταχύτητες έως 3Gbps, το COSMOTE Fiber είναι το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στη χώρα, με 2,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Διαρκώς εξελίσσεται και το δίκτυο κινητής της COSMOTE TELEKOM, το οποίο αναδεικνύεται για 9η συνεχόμενη χρονιά το γρηγορότερο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα (βάσει μετρήσεων της Ookla) και παραμένει το μεγαλύτερο 5G δίκτυο στη χώρα, με πάνω από 99% πληθυσμιακή κάλυψη.