Ανακοινώθηκε η τιμή του iPhone 17e στην Ελλάδα

Το οικονομικό iPhone έρχεται και στην Ελλάδα καθώς η Apple ανακοίνωσε ότι το μοντέλο 17e αναμένεται να κυκλοφορήσει στη χώρα μας στις 11 Μαρτίου.

Πρόκειται για το πιο οικονομικό μοντέλο της σειράς 17, που στις ΗΠΑ κοστίζει 599 δολάρια.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το gazzetta, στην Ελλάδα το iPhone 17e δεν θα είναι και τόσο οικονομικό, καθώς η τιμή ξεκινάει από το 719 ευρώ.

Πρόκειται για την έκδοση με τα 256GB αποθηκευτικό χώρο. Η έκδοση των 512GB ανέρχεται στα 979 ευρώ, δηλαδή στα ίδια χρήματα με το σαφώς ανώτερο iPhone 17. Το νέο iPhone 17e θα είναι διαθέσιμο σε μαύρο, λευκό και ροζ χρώμα με χωρητικότητα 256GB ή 512GB.

Αναλυτικά οι τιμές του IPhone 17e στην Ελλάδα:

-iPhone 17e (256GB) – 719 ευρώ

-iPhone 17e (512GB) – 979 ευρώ