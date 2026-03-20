ΠΑ.ΣΥ.ΧΕ.ΡΑ: Το C.B. κρατά ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας - Το εναλλακτικό δίκτυο που δεν σβήνει

Για πολλούς, δεν είναι απλώς ένα τεχνολογικό χόμπι, αλλά ένας αυτόνομος τρόπος επικοινωνίας, μια κοινότητα ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα πολύτιμο εργαλείο σε στιγμές ανάγκης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Χειριστών Ραδιοτηλεφώνων διατηρεί ζωντανή αυτή την εναλλακτική αλλά κομβική μορφή, ενισχύοντας τη μεταξύ τους επικοινωνία και προάγοντας την υπεύθυνη χρήση της.

Μιλώντας στην “Ε” o Κωνσταντίνος Κρίτσαλος, ταμίας του ΠΑ.ΣΥ.ΧΕ.ΡΑ. C.B., εξηγεί μεταξύ άλλων γιατί η μπάντα πολιτών παραμένει επίκαιρη, πόσο χρήσιμη είναι η χρήση ασυρμάτου, τί προσφέρει εν αντιθέσει με τα social media, ενώ αναφέρεται και στην παρουσία ενεργών χρηστών σε όλη την Ελλάδα.

-Πότε ιδρύθηκε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Χειριστών Ραδιοτηλεφώνων C.B. και ποιος ήταν ο βασικός λόγος δημιουργίας του;

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2014, παράλληλα με την απόδοση της μπάντας πολιτών (Citizens Band) για ελεύθερη χρήση στην Ευρώπη. Σκοπός της ίδρυσής του ήταν η ενημέρωση του κοινού πάνω στα θέματα της μπάντας πολιτών CB στη χώρα μας, η συσπείρωση των χρηστών CB (CΒερς) από όλη την Ελλάδα, και η δημιουργία ενός θεσμικού φορέα ο οποίος θα έχει ως σκοπό τον περαιτέρω εναρμονισμό της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή. Μέλη του συλλόγου μπορούν να γίνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες άνω των 18 ετών.

-Σε μια εποχή κινητών και internet, πόσο χρήσιμη είναι η χρήση ασυρμάτου;

Το 2026 η ζωή μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το διαδίκτυο και τη χρήση smartphones και υπολογιστών. Πολλές φορές μέσα στην ημέρα επικοινωνούμε και χρησιμοποιούμε κάθε μορφή διαδικτυακής υπηρεσίας τόσο για επαγγελματικούς όσο και για προσωπικούς λόγους. Από αυτή την άποψη δε μπορούμε να συγκρίνουμε τη χρήση ασυρμάτου με τη χρήση των σύγχρονων μορφών επικοινωνίας ούτε μπορούμε να φανταστούμε πλέον τη ζωή μας χωρίς αυτές. Η χρήση ασυρμάτου έχει όμως μια σημαντική διαφορά. Δεν χρειάζεται τηλεπικοινωνιακή υποδομή για να επιτευχτεί η επικοινωνία, αρκεί να υπάρχουν δύο ή περισσότεροι πομποδέκτες που να βρίσκονται εντός εμβέλειας. Αποτελεί επομένως έναν εναλλακτικό και αυτόνομο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων χρηστών. Έχουμε συνηθίσει την άμεση επικοινωνία μέσω των σύγχρονων τεχνολογιών, όμως συχνά ξεχνάμε ότι τα δίκτυα -από την κινητή τηλεφωνία έως τις επίγειες τηλεφωνικές γραμμές- χρειάζονται αρκετούς επιμέρους κόμβους για να λειτουργήσουν. Κεραίες κινητής τηλεφωνίας, καλωδιοκατανεμητές, routers, servers και άλλος εξοπλισμός είναι μερικά από αυτά. Αν η λειτουργία ενός μέρους του δικτύου σταματήσει τότε δημιουργείται πρόβλημα στο δίκτυο. Αυτό δε συμβαίνει με την επικοινωνία μέσω ασυρμάτου. Μπορούμε επομένως να συνοψίσουμε ότι η χρήση ενός ασυρμάτου παραμένει χρήσιμη στην εποχή μας ως ένα μέσο αυτόνομης επικοινωνίας. Σαν πολίτες έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε χωρίς άδεια τόσο τους πομποδέκτες CB όσο και τους πομποδέκτες PMR (Personal Mobile Radio), οι οποίοι είναι μικρότερης εμβέλειας φορητοί πομποδέκτες, αρκετά διαδεδομένοι πλέον και στη χώρα μας.

-Τι προσφέρει που δεν προσφέρουν τα social media;

Στο παρελθόν, αρκετά χρόνια πριν, η μπάντα πολιτών CB αποτελούσε μια μορφή «Social Media» — ή ίσως καλύτερα, ένα σύστημα ανταλλαγής φωνητικών μηνυμάτων από έναν προς πολλούς αποδέκτες. Σήμερα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε άμεσα αυτά τα δύο μέσα, καθώς είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, παρότι μοιράζονται τον ίδιο βασικό σκοπό: τη σύνδεση των ανθρώπων. Τα social media σήμερα μας προσφέρουν αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ φωνής, κειμένου, εικόνας και βίντεο σε όλο τον κόσμο. Η χρήση των ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να θεωρηθεί ως μια πιο άμεση μορφή επικοινωνίας σε σύγκριση με μια ψηφιακή πλατφόρμα. Αφορά συνήθως επικοινωνία τοπικού χαρακτήρα. Ένας χρήστης εκπέμπει μία πληροφορία και πολλοί χρήστες οι οποίοι είναι συντονισμένοι στην ίδια συχνότητα με αυτόν λαμβάνουν την πληροφορία αυτή. Μπορεί για παράδειγμα ένας χρήστης να ενημερώσει τους υπολοίπους ότι η κίνηση σε ένα δρόμο είναι αυξημένη λόγω ενός τροχαίου ατυχήματος. Οι αποδέκτες της πληροφορίας στη συνέχεια θα συζητήσουν μεταξύ τους για εναλλακτικές διαδρομές αποφυγής του δρόμου αυτού και θα ενημερώσουν όσους είχαν ως σκοπό να χρησιμοποιήσουν το δρόμο αυτό. Δημιουργούνται έτσι διάφορες «κοινότητες» σε τοπικό επίπεδο χωρίς να είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να γνωρίζονται προσωπικά μεταξύ τους. Στην εποχή μας η επικοινωνία φωνής φθίνει και έχει αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από επικοινωνία κειμένου, εικόνας και βίντεο κυρίως κατά ασύγχρονο τρόπο. Η χρήση ασυρμάτου βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην επικοινωνία φωνής και στην αμεσότητα που αυτή προσφέρει.

-Τι κερδίζει κάποιος που ασχολείται με αυτό το σκέλος;

Η ενασχόληση με την ασύρματη επικοινωνία μέσω της μπάντας πολιτών CB αποτελεί κατά βάση ένα τεχνολογικό χόμπι. Ο χρήστης εγκαθιστά το δικό του κεραιοσύστημα σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητές του. Μελετά για την επιλογή των επιμέρους στοιχείων του όπως η κεραία και ο πομποδέκτης και με την ολοκλήρωση της εγκατάστασής και την έναρξη της επικοινωνίας με άλλους χρήστες απολαμβάνει την επιβεβαίωση της προσπάθειάς του. Στη συνέχεια η καθεαυτή επικοινωνία με άλλους χρήστες και η ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων αποτελεί μία κοινωνική συναναστροφή. Λόγω του γεγονότος ότι ο κάθε χρήστης μοιράζεται τον ίδιο «κοινό σκοπό» με τους υπολοίπους, δημιουργείται μία ομαδικότητα μεταξύ της κοινότητας των CBer. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο από φίλοι στις ραδιοσυχνότητες πολλοί άνθρωποι να γίνονται και φίλοι στην καθημερινότητα. Λόγω του φαινομένου τις διάδοσης των ραδιοκυμάτων σε συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να γίνουν επικοινωνίες και με CBers άλλων χωρών, το επονομαζόμενο και DX, συντομογραφία του Distant. Εκεί για παράδειγμα Έλληνες χειριστές έρχονται σε επικοινωνία με σταθμούς άλλων χωρών από όλο τον κόσμο. Αυτό αποτελεί για πολλούς ένα είδος κυνηγιού και αναζήτησης έτσι ώστε να επικοινωνήσουν με πολλούς και απομακρυσμένους σταθμούς. Στη συνέχεια οι πλευρές που ήρθαν σε επικοινωνία ανταλλάσουν ένα είδος διαπίστευσης που ονομάζεται QSL κάρτα και επιβεβαιώνει την πραγματοποίηση της επαφής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διεξάγονται και επικοινωνίες μεταξύ Ελλήνων που βρίσκονται στο εξωτερικό με τους συμπατριώτες τους. Το γεγονός της αυτονομίας είναι επίσης σημαντικό για πολλούς χρήστες οι οποίοι αισθάνονται περισσότερη ασφάλεια, έχοντας ένα εναλλακτικό και αυτόνομο μέσο επικοινωνίας στην περίπτωση που το χρειαστούν. Σαν σύλλογος μπορούμε να πούμε ότι δημιουργούμε ένα πλαίσιο δίνοντας όλη την απαραίτητη βοήθεια στα μέλη μας ώστε να ασχοληθούν με την κάθε πλευρά της μπάντας πολιτών που τους ενδιαφέρει. Διοργανώνουμε εκδηλώσεις και σεμινάρια τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά για τα μέλη μας που βρίσκονται στην επαρχία, ενισχύοντας την ομαδικότητα και την κοινωνική συναναστροφή.

-Έχετε μέλη από την ελληνική επαρχία ή κυρίως από αστικά κέντρα; Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας είναι πιο ενεργό το C.B.;

Τα μέλη μας δεν συγκεντρώνονται μόνο στις μεγάλες πόλεις, αλλά βρίσκονται διασκορπισμένα σε ολόκληρη την επικράτεια και στα νησιά. Ο σύλλογος έχει πραγματικά πανελλήνιο χαρακτήρα και όχι κεντρικοποιημένη νοοτροπία. Σε αυτό συμβάλλουν αρκετά οι εκδηλώσεις του συλλόγου που πραγματοποιούνται και μέσω τηλεδιασκέψεων, δίνοντας την ευκαιρία σε μέλη που δεν έχουν φυσική παρουσία να συμμετέχουν ισότιμα. Συχνά, μέλη του συλλόγου που ταξιδεύουν για προσωπικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς συναντούν συναδέλφους σε διάφορα μέρη της χώρας. Είναι πολύ όμορφο να γνωρίζεις ότι μέσω του συλλόγου έχεις φίλους σε πολλά μέρη της χώρας με τους οποίους δεν έχεις συναντηθεί από κοντά προηγουμένως. Ως προς τις περιοχές με τους πιο ενεργούς χρήστες σίγουρα το λεκανοπέδιο της Αθήνας έχει τον περισσότερο αριθμό χρηστών, σε απόλυτες τιμές, λόγω και του μεγαλύτερου πληθυσμού. Από εκεί και πέρα υπάρχουν περιοχές της επαρχίας όπως η Κεφαλονιά, η Ρόδος, η Κόρινθος, τα Ιωάννινα, η Καλαμάτα κτλ. όπου υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός χρηστών σε αναλογία με τον πληθυσμό.

-Χρειάζεται άδεια σήμερα για να χρησιμοποιήσει κάποιος C.B.;

Η χρήση της μπάντας πολιτών CB στη χώρα μας είναι ελεύθερη και άνευ αδείας. Ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να προμηθευτεί τον κατάλληλο ραδιοεξοπλισμό και να επικοινωνήσει με άλλους χρήστες μέσω αυτού. Επίσης δεν είναι υποχρεωτική η εγγραφή σε οποιονδήποτε σύλλογο ή ένωση.

-Σε ποιες περιπτώσεις το C.B. αποδεικνύεται ακόμα χρήσιμο; Έχει βοηθήσει σε έκτακτες ανάγκες ή φυσικές καταστροφές;

Οι πομποδέκτες CB αποτελούν επίσης μέσα υποστήριξης που μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ως μορφή επικοινωνίας που δεν απαιτεί άλλη υποδομή. Το Τεχνικό και Ερευνητικό Τμήμα του συλλόγου μας παρακολουθεί στη μπάντα πολιτών CB τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Ένα από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα, όπου τόσο οι CBers όσο και οι Ραδιοερασιτέχνες διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο μέσω της χρήσης αυτών των μέσων, σημειώθηκε στις 28 Απριλίου 2025. Την ημέρα εκείνη, η Πορτογαλία, η κεντρική και νότια Ισπανία και μια περιοχή της νότιας Γαλλίας επλήγησαν από εκτεταμένη διακοπή ρεύματος, η οποία διήρκεσε περίπου 16 ώρες σε ολόκληρη την Ιβηρική Χερσόνησο. Λίγα μόλις λεπτά μετά τη διακοπή της ηλεκτροδότησης, πολλοί συνάδελφοι από τις χώρες αυτές άρχισαν να ενεργοποιούνται στα διεθνή κανάλια επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται από CBers σε όλο τον κόσμο. Χάρη στον εξοπλισμό τους, ο οποίος λειτουργούσε με μπαταρίες και ηλιακά πάνελ, κατάφεραν να μεταδίδουν πληροφορίες προς τους συναδέλφους τους στην Ευρώπη ακόμη και πριν από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Παρατηρήσαμε ότι οι Πορτογάλοι συνάδελφοί μας προτίμησαν να χρησιμοποιήσουν την CB όχι μόνο για φωνητική επικοινωνία, αλλά και για μετάδοση δεδομένων, στέλνοντας γραπτά μηνύματα με πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή τους, τη θέση τους και παρέχοντας τακτικά, ακριβή ενημερωτικά δελτία σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία άλλωστε επιτρέπει τη χρήση της μπάντας πολιτών CB όχι μόνο για φωνητικές επικοινωνίες αλλά και για μετάδοση δεδομένων ως απόρροια της τεχνολογικής εξέλιξης. Αυτό αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο, τόσο για την επίτευξη μεγαλύτερων αποστάσεων επικοινωνίας όσο και για την παροχή πιο ακριβών και σαφών πληροφοριών. Ο τοπικός πληθυσμός σε αγροτικές περιοχές της Ισπανίας και της Γαλλίας χρησιμοποίησε εκτενώς τους πομποδέκτες PMR για τοπική επικοινωνία, ενώ στοιχεία της Eurostat επιβεβαίωσαν ότι εκείνη την ημέρα η Ισπανία κατέγραψε ρεκόρ πωλήσεων φορητών ραδιοφώνων FM. Ελπίζουμε να μη χρειαστεί ποτέ να βιώσουμε παρόμοιες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Αν όμως συμβεί, γνωρίζουμε ότι τα μέσα που διαθέτουμε μπορούν να μας κρατήσουν σε επαφή και ότι μπορούμε να βασιστούμε στους φίλους και συναδέλφους μας. Η δημιουργία ενός ελεύθερου δικτύου επικοινωνίας αποτελεί πάντοτε μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση απέναντι σε υποδομές που εξαρτώνται από τεχνικούς παράγοντες και απαιτούν παρεμβάσεις οι οποίες μπορεί να διαρκέσουν ώρες ή και ημέρες για την πλήρη αποκατάσταση της ροής πληροφόρησης.

-Συνεργάζεστε με άλλες ομάδες (πολιτική προστασία, εθελοντές κ.λπ.);

Εδώ και χρόνια συνεργαζόμαστε με την Πολιτική Προστασία του Δήμου Κηφισιάς, παρέχοντας υποστήριξη σε θέματα που αφορούν τις επικοινωνίες. Πρόκειται για μια συνεργασία για την οποία είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι. Τα μέλη μας στην Κεφαλονιά συνεργάζονται, με την υποστήριξη του συλλόγου, με διάφορους τοπικούς φορείς και με την Πολιτική Προστασία. Πριν από λίγες εβδομάδες συμμετείχαν σε άσκηση προσομοίωσης μαζί με τα τμήματα Πολιτικής Προστασίας, υπό την αιγίδα των δήμων και της περιφέρειας. Στο πλαίσιο αυτό, οι συνάδελφοί μας χρησιμοποίησαν CB και PMR για την υποστήριξη των επικοινωνιών, σε συνεργασία και με Ραδιοερασιτέχνες. Εφόσον η νομοθεσία επικαιροποιηθεί, η υποστήριξη και οι συνεργασίες μας θα μπορούν να ενισχυθούν και να γίνουν ακόμη πιο στοχευμένες, προσφέροντας στους πολίτες αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις επικοινωνίας, ακόμη και σε περιόδους έκτακτης ανάγκης.

-Υπάρχουν περιστατικά όπου το C.B. έσωσε κάποιον;

Ναι, η χρήση της CB στο παρελθόν, όταν δεν υπήρχε η κινητή τηλεφωνία, ήταν πολύ πιο διαδεδομένη τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Την εποχή εκείνη, μια συσκευή CB υπήρχε σχεδόν σε κάθε αυτοκίνητο και σπίτι, αποτελώντας ένα ιδιαίτερα δημοφιλές μέσο επικοινωνίας. Τα τελευταία 30 χρόνια, φυσικά, με την άνοδο της κινητής τηλεφωνίας, όλα αυτά άλλαξαν. Αναλύοντας τα δεδομένα από τους ευρωπαϊκούς συνεργάτες μας, παρατηρήσαμε ότι μετά την έντονη περίοδο των lockdown λόγω COVID, η χρήση της μπάντας πολιτών CB αυξήθηκε. Σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, στους αυτοκινητόδρομους, οι επαγγελματίες οδηγοί φορτηγών χρησιμοποιούν την CB για να μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφορία και να παραμένουν προσεκτικοί σε περιπτώσεις οδικών έκτακτων περιστατικών. Μόνο στη Γερμανία και την Ιταλία το 2025 καταγράφηκαν περίπου 20 περιστατικά έκτακτης ανάγκης (αστυνομία και ασθενοφόρα) που ζητήθηκαν μέσω CB. Το 2025, στην Ιταλία και τη Γαλλία, σημειώθηκαν εκατοντάδες αιτήματα διάσωσης — πιο ή λιγότερο σοβαρά — χάρη στη χρήση των PMR σε ορεινές περιοχές. Οι Γάλλοι και Ιταλοί πεζοπόροι έχουν πλέον εντάξει τα PMR στον βασικό εξοπλισμό τους, μαζί με εξοπλισμό όπως οι ραντάρ ανακλαστήρες Recco για Ορεινή ή Θαλάσσια Αναζήτηση και Διάσωση (Search and Rescue). Στην Τσεχική Δημοκρατία, όπου το δίκτυο CB υποστηρίζεται από εκτεταμένα gateways συνδεδεμένα στο διαδίκτυο, το 2024 καταγράφηκε η διάσωση ενός ηλικιωμένου σε αγροτική περιοχή όπου το τηλεφωνικό δίκτυο ήταν εντελώς απομονωμένο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα κανάλι CB είναι αφιερωμένο σε δελτία καιρού και προειδοποιήσεις. Σε ορισμένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας, η μπάντα πολιτών CB χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα σε ασθενοφόρα.

Με όλα αυτά θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές: σήμερα υπάρχουν πολλά μέσα επικοινωνίας. Η μπάντα πολιτών CB και τα PMR είναι μεταξύ αυτών — ως μια συμπληρωματική λύση, ένα επιπλέον εργαλείο που ελπίζουμε να μην χρειαστεί ποτέ σε καταστάσεις ανάγκης.

-Έχει εξελιχθεί τεχνολογικά το C.B. τα τελευταία χρόνια;

Από τη γέννηση της CB μέχρι σήμερα, έχουν σημειωθεί πολλές τεχνολογικές εξελίξεις. Αρχικά, οι συσκευές CB ήταν πλήρως αναλογικές στα εξαρτήματά τους και μπορούσαν να εκπέμπουν μόνο σε διαμόρφωση AM και σε περιορισμένο αριθμό καναλιών. Με την πάροδο του χρόνου και τη μεγαλύτερη διάδοσή της, αυξήθηκε ο αριθμός των καναλιών/συχνοτήτων και εισήχθη η διαμόρφωση SSB (USB/LSB), η οποία επέτρεψε την κάλυψη ακόμη μεγαλύτερων αποστάσεων. Αργότερα απελευθερώθηκε και η διαμόρφωση FM — δεκαετίες νωρίτερα στην Ευρώπη και μόλις τα τελευταία χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τεχνολογία έχει φυσικά εξελιχθεί σημαντικά, και τα σύγχρονα συστήματα CB είναι πλέον πλήρως ψηφιακά. Διαθέτουν πολλές ενσωματωμένες λειτουργίες, όπως: αναλογικούς τόνους CTCSS και ψηφιακούς DCS, φίλτρα για ευκολότερη ακρόαση, φίλτρα για τη διαχείριση παρεμβολών από το ηλεκτρικό δίκτυο, λειτουργία VOX για ενεργοποίηση μέσω φωνής, φίλτρα εξόδου για καλύτερη διαμόρφωση της φωνής. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία RED, τα επόμενα χρόνια αναμένονται περαιτέρω βελτιώσεις από τους κατασκευαστές. Σήμερα μπορούμε επίσης να συνδέσουμε ασύρματα μικρόφωνα και να χρησιμοποιήσουμε τη λειτουργία VOX, ώστε να μην κρατάμε το μικρόφωνο με το χέρι την οδήγηση και να αποφεύγουμε κυρώσεις. Υπενθυμίζουμε ότι η χρήση χειροκίνητου μικροφώνου στο αυτοκίνητο τιμωρείται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με τον ίδιο τρόπο όπως και η χρήση smartphone.

-Υπάρχει “κώδικας συμπεριφοράς” μεταξύ χειριστών;

Υπάρχει μια κοινά αποδεκτή ετικέτα στον κόσμο των ραδιοεπικοινωνιών, και ορισμένες συμπεριφορές πρέπει να τηρούνται ώστε η μπάντα να χρησιμοποιείται σωστά από όλους:

• Απευθυνόμαστε ο ένας στον άλλον στον ενικό με άμεσο τρόπο.

• Δεν συζητάμε για πολιτική.

• Δεν συζητάμε για θρησκεία.

• Δεν προσβάλλουμε κανέναν.

• Ακούμε και μιλάμε μόνο αφού τελειώσει ο συνομιλητής.

• Τα κανάλια 9 και 19 χρησιμοποιούνται μόνο σε έκτακτες ανάγκες ή οδικά περιστατικά.

• Δεν μεταδίδουμε μουσική ή ενοχλητικούς ήχους.

• Δεν ενεργοποιούμε το μικρόφωνο αν κάποιος άλλος μιλάει, ώστε να μην εμποδίζουμε την ακρόαση.

• Τα μηνύματα πρέπει να είναι σύντομα και κατανοητά.

• Είναι καλό να μάθουμε τον κώδικα Q, ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε με χρήστες από άλλες χώρες όταν δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα.

Η φιλία και το πάθος για το χόμπι ενώνουν εκατοντάδες χιλιάδες CBers σε όλο τον κόσμο. Ο σεβασμός προς το συνομιλητή μας αποτελεί το βασικό κανόνα για να είναι κάποιος καλός CBer, αλλά και καλός άνθρωπος.

-Υπάρχουν περιορισμοί ισχύος ή εξοπλισμού;

Ναι, υπάρχουν περιορισμοί και ρυθμίζονται από το **ΦΕΚ 262/Β/3-2-2017**.

Όπως σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι συσκευές CB επιτρέπεται να έχουν ισχύ εκπομπής έως **4 Watt σε AM και FM** και έως **12 Watt σε SSB**.

Ως συσκευές CB θεωρούνται αποκλειστικά εκείνες που πληρούν αυτές τις προδιαγραφές. Υπενθυμίζουμε ότι στην αγορά διατίθενται συσκευές που χαρακτηρίζονται και ως CB, αλλά διαθέτουν μεγαλύτερη ισχύ εκπομπής και δυνατότητα πρόσβασης σε ζώνες πέραν της μπάντας CB. Αυτές είναι ραδιοερασιτεχνικές συσκευές και η χρήση τους χωρίς την απαιτούμενη άδεια απαγορεύεται. Κάθε CBer οφείλει να τηρεί τη νομοθεσία και, σε αντίθετη περίπτωση, φέρει την ευθύνη για τη χρήση μη συμμορφούμενου εξοπλισμού. Ως Σύλλογος, υπενθυμίζουμε σε όλους τους χρήστες τους κανόνες ορθής χρήσης της μπάντα πολιτών CB. Η νομοθεσία είναι σαφής σε ολόκληρη την Ευρώπη και κοινή για όλα τα κράτη-μέλη — γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστες καταστάσεις, ακόμη και κατά τη χρήση στο εξωτερικό.

-Τελικά... το C.B. "σβήνει" ή απλά περιμένει να το ξαναανακαλύψουμε; Πώς βλέπετε το μέλλον της ασύρματης επικοινωνίας εκτός δικτύων;

Ως σύλλογος, ένας από τους θεμελιώδεις σκοπούς μας είναι η προώθηση της χρήσης της μπάντας πολιτών CB και κατ επέκταση όλων των ραδιοεπικοινωνιών ελεύθερης χρήσης. Αν βρισκόμαστε εδώ, είναι γιατί πιστεύουμε ότι η μπάντα πολιτών CB δεν σβήνει, αντίθετα, σήμερα, λόγω και των κλιματικών και γεωπολιτικών εξελίξεων, το ενδιαφέρον ανθρώπων για τις ασύρματες επικοινωνίες έχει αυξηθεί σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Σε εβδομαδιαία βάση παρατηρούμε σταθερή προσέλευση νέων μελών στη σελίδα μας στο Facebook, καθώς και συνεχή αύξηση των επισκέψεων στον ιστότοπό μας. Ο αριθμός των μελών του συλλόγου αυξάνεται διαρκώς και ένας στόχος που θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικός είναι να αποτελούμε ένα «σημείο συνάντησης» μεταξύ των πιο έμπειρων CBers, με ισχυρή και μακρά ιστορία στον χώρο, και των νέων που επιθυμούν να προσεγγίσουν αυτό το χόμπι. Έχουμε επίσης διαπιστώσει ότι οι ασταθείς διεθνείς γεωπολιτικές συνθήκες ωθούν περισσότερους ανθρώπους να γνωρίσουν την πραγματικότητά μας, αναζητώντας έναν εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οφείλουμε να σεβόμαστε και να αναδεικνύουμε την ιστορία μας, αλλά και να κοιτάζουμε μπροστά, ώστε να διατηρήσουμε ζωντανό το πάθος για τις ραδιοεπικοινωνίες. Ο σύλλογος πιστεύει βαθιά στο μέλλον των ραδιοεπικοινωνιών. Για τον λόγο αυτό, εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια συνεργαζόμαστε στενά με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο την επικαιροποίηση της νομοθεσίας σύμφωνα με τα υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως ισχύουν στη Γερμανία, την Τσεχική Δημοκρατία και την Πορτογαλία — όπου η CB δεν περιορίζεται μόνο στη φωνή αλλά περιλαμβάνει και μετάδοση δεδομένων, και όπου η χρήση gateways συνδεδεμένων στο διαδίκτυο επιτρέπει την πλήρη κάλυψη της επικράτειας. Ο σύλλογος εργάζεται διαρκώς για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στα πρότυπα που προβλέπονται από τις ευρωπαϊκές κανονιστικές διατάξεις για όλα τα κράτη-μέλη. Το μέλλον είναι ελπιδοφόρο — όμως απαιτεί συνεχή προσπάθεια για να διατηρήσουμε ζωντανή τη φλόγα της CB και των ελεύθερων ραδιοεπικοινωνιών, όπως τα PMR.