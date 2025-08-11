Ευρωπαϊκός νόμος απαγορεύει από την 1η Σεπτεμβρίου συγκεκριμένο τζελ νυχιών!

Από την 1η Σεπτεμβρίου θα είναι παράνομη η χρήση τζελ νυχιών με τη χημική ουσία ΤΡΟ. Μελέτες έχουν δείξει ότι προκαλεί πρόβλημα γονιμότητας.

Στο επόμενο ραντεβού με την τεχνίτρια που σας φτιάχνει τα νύχια, εφόσον κάνετε τζελ, κάντε έναν κόπο να ρωτήσετε αν τα προϊόντα που χρησιμοποιεί έχουν τη χημική ουσία TPO και διμεθυλοτολυλαμίνη.

Κι αυτό γιατί από την 1η Σεπτεμβρίου θα ισχύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αυστηρή απαγόρευση στη χρήση, πώληση, παραγωγή και εισαγωγή προϊόντων τζελ νυχιών που την περιέχουν.

Η πολιτική αποτελεί μέρος των ευρύτερων προσπαθειών της ΕΕ για τη διασφάλιση της καλλυντικής ασφάλειας και την προστασία των καταναλωτών.

Το ΤΡΟ προκαλεί πρόβλημα γονιμότητας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στη σχετική απόφαση τον Οκτώβριο του 2023, μετά τις μελέτες που έδειξαν ότι η ουσία που λέγεται οξείδιο τριμεθυλο βενζόλιο διφαινυλο φωσφίνης (εν συντομία ΤΡΟ) και η διμεθυλοτολυλαμίνη και χρησιμοποιούνται ευρέως στα τζελ νυχιών (βοηθούν στη σκλήρυνση υπό την υπεριώδη ακτινοβολία ή το LED) είναι τοξικές, προκαλούν προβλήματα γονιμότητας και μπορεί να επηρεάσουν γενικότερα, αρνητικά το αναπαραγωγικό σύστημα -στη μακροχρόνια χρήση.

Έτσι, ο 7ος Κανονισμός CMR Omnibus (ΕΕ 2024/197) πρόσθεσε τον TPO στον κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών στα καλλυντικά, λόγω της ταξινόμησής του ως χημική ουσία κατηγορίας 1Β καρκινογόνου, μεταλλαξιογόνου ή τοξικής για την αναπαραγωγή (Carcinogenic Mutagenic toxic to Reproduction -CMR).

Οι εναλλακτικές του ΤΡΟ

Από τον Οκτώβριο του 2023 οι ενδιαφερόμενοι είχαν ενημερωθεί και για την απαγόρευση την 1η Σεπτεμβρίου του 2025. Είχαν δηλαδή, στη διάθεση τους χρόνο να ανακαλύψουν την εναλλακτική. Είναι τα τζελ χωρίς ΤΡΟ -με ασφαλέστερους φωτοεκκινητές όπως το υπεροξείδιο του βενζοϋλίου (BPO) ή εναλλακτικές ενώσεις που συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της ΕΕ.

Από τις 2 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, η χρήση της ΤΡΟ θα είναι παράνομη για οποιαδήποτε επιχείρηση ή άτομο στην ΕΕ να χρησιμοποιεί ή να πωλεί αυτές τις ουσίες σε καλλυντικά προϊόντα νυχιών. Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε βαριά πρόστιμα, κλείσιμο επιχείρησης ή ακόμη και ποινικές διώξεις.

Αυτό σημαίνει ότι τα κομμωτήρια, οι τεχνικοί και οι λιανοπωλητές πρέπει να ελέγχουν και να αφαιρούν από το απόθεμά τους τυχόν προϊόντα τζελ νυχιών που περιέχουν αυτές τις χημικές ουσίες και να στραφούν σε ασφαλέστερες, συμμορφούμενες εναλλακτικές λύσεις που δεν περιέχουν TPO και διμεθυλοτολυλαμίνη. Πολλά ινστιτούτα και επαγγελματίες έχουν σταματήσει να χρησιμοποιούν και τζελ με HEMA, που είναι ένα άλλο αλλεργιογόνο και σε μακροχρόνια χρήση μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό.

Πώς θα αναγνωρίσετε τα τζελ χωρίς ΤΡΟ

Τα τζελ χωρίς ΤΡΟ δεν μυρίζουν το ίδιο έντονα με αυτά που έχουν την βλαβερή ουσία, είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον και μειώνουν τους κινδύνους για την υγεία των τεχνιτριών και των πελατών και διατηρούν την ανθεκτικότητα και την αισθητική ποιότητα.

Είναι πιο ακριβά, αλλά είναι ασφαλέστερα. Επίσης, επιτρέπονται από τον ευρωπαϊκό νόμο.

Πηγή: news247.gr