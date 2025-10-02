Το στοίχημα της τουριστικής ανάπτυξης της Καλαμάτας

Ωστόσο, το στοίχημα της διεθνούς τουριστικής ανάπτυξης παραμένει δύσκολο και απαιτεί στρατηγική εμβάθυνση. Κι αυτό γιατί, παρά τις δυνατότητες που προσφέρει η γεωγραφική της θέση, η Καλαμάτα δεν έχει ακόμη κατοχυρωθεί ως κεντρική πύλη εισόδου για την Πελοπόννησο. Το αεροδρόμιο και το λιμάνι της δεν λειτουργούν με τον τρόπο που θα μπορούσαν να στηρίξουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διεθνούς προβολής και διασύνδεσης. Στον αντίποδα, οι προορισμοί του Ισθμού, της Αρχαίας Κορίνθου, των Μυκηνών και της Επιδαύρου εξυπηρετούνται κυρίως από το «Ελ. Βενιζέλος», γεγονός που τους φέρνει πιο κοντά στην Αττική και λιγότερο στην Πελοπόννησο. Αντίστοιχα, η Αρχαία Ολυμπία έχει ως κύρια πύλη εισόδου το λιμάνι της Κυλλήνης, ενώ σταδιακά ενισχύεται και το Αεροδρόμιο του Αράξου. Η Λακωνία και η Αρκαδία, από την πλευρά τους, επιμένουν σε διεκδικήσεις για δικό τους αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα να μην προβάλλουν τον Αερολιμένα Καλαμάτας ως βασικό κόμβο της Πελοποννήσου, παρότι η λογική της συνεργασίας θα ωφελούσε συνολικά την Περιφέρεια.

Ακόμα και στο εσωτερικό της Μεσσηνίας, οι προορισμοί δεν λειτουργούν πάντα συμπληρωματικά. Η Πυλία και η Δυτική Μάνη, με την ανάπτυξη ξενοδοχειακών υποδομών και υπηρεσιών που δεν υπήρχαν στο παρελθόν, έχουν αρχίσει να κινούνται ανταγωνιστικά προς την Καλαμάτα. Το ίδιο ισχύει και για τον Δήμο Μεσσήνης, ο οποίος μελλοντικά θα αποκτήσει ενισχυμένο τουριστικό αποτύπωμα, ειδικά μετά την ολοκλήρωση των νέων μονάδων της Costa Navarino στη Βελίκα. Αυτές οι τάσεις δείχνουν ότι χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό η περιοχή θα κατακερματιστεί ακόμη περισσότερο, με απώλεια δυνατοτήτων και εσόδων.

Μέσα σε αυτό το τοπίο, η Καλαμάτα οφείλει να βρει το δικό της στίγμα. Δεν αρκεί να λειτουργεί ως πέρασμα για άλλους προορισμούς, βλέποντας τα βαν των τουριστών να τη διασχίζουν χωρίς να αφήνουν σημαντικά έσοδα στην πόλη. Χρειάζεται στρατηγικός σχεδιασμός, που θα αναβαθμίσει τον ρόλο του Αερολιμένα ως κεντρικής πύλης εισόδου για όλη την Πελοπόννησο. Μόνο έτσι η Καλαμάτα μπορεί να αναδειχθεί σε πολυήμερο προορισμό, αφετηρία για ημερήσιες εκδρομές τόσο στη Μεσσηνία όσο και στην υπόλοιπη Πελοπόννησο. Η συνεργασία με τουριστικούς φορείς, η ενίσχυση των πολιτιστικών δράσεων και η καλύτερη αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά. Η επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν και η επιβίωση πολλών τοπικών επιχειρήσεων εξαρτώνται από το αν η Καλαμάτα θα αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία. Αν δεν συμβεί αυτό, η πόλη θα παραμένει στη σκιά άλλων προορισμών, χάνοντας σταδιακά το πλεονέκτημα που της δίνει η θέση της. Το στοίχημα, λοιπόν, δεν είναι μόνο δύσκολο. Είναι καθοριστικό για το μέλλον της ίδιας της Καλαμάτας ως διεθνούς τουριστικού κόμβου.

