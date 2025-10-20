eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025 13:10

Αρθροπλαστική: Άλματα της επιστήμης στην χειρουργική του ισχίου

Οι παθήσεις του ισχίου αποτελούν μία από τις πιο συχνές αιτίες πόνου και κινητικών περιορισμών, ιδιαίτερα σε άτομα μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας. Τα τελευταία χρόνια όμως η ορθοπεδική χειρουργική κάνει άλματα προόδου.

Νέες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές και ρομποτικά συστήματα δίνουν στους ασθενείς τη δυνατότητα για ταχύτερη αποκατάσταση, λιγότερο πόνο και εντυπωσιακά καλύτερα αποτελέσματα.

Οι νέες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές μειώνουν τη διάρκεια νοσηλείας και τον μετεγχειρητικό πόνο, ενώ τα ρομποτικά συστήματα επιτρέπουν εξατομικευμένο σχεδιασμό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε ασθενούς.

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στη χειρουργική ισχίου συζητήθηκαν μεταξύ επιστημόνων από όλο τον κόσμο στη Θεσσαλονίκη, στο 16ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ισχίου.

Στο συνέδριο συμμετείχαν 1.200 ορθοπεδικοί χειρουργοί.


