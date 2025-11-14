Διαμαρτυρία ασθενών με διαβήτη, με πανελλαδική συγκέντρωση υπογραφών

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων-Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) ανακοινώνει σήμερα, ημέρα εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Σακχαρώδη Διαβήτη (14 Νοεμβρίου) ότι, εξαιτίας «της αντιεπιστημονικής απόφασης της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ, αλλά και της σύμφωνης με τον ΕΟΠΥΥ θέσης του υπουργείου Υγείας, που αφορά στη διακοπή της ταυτόχρονης συνταγογράφησης των ταινιών μέτρησης γλυκόζης στους χρήστες συστημάτων καταγραφής», ξεκίνησε τη μαζική πανελλαδική συγκέντρωση υπογραφών.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ καλεί κάθε ευαισθητοποιημένο πολίτη να συμμετάσχει στην δραστική απάντηση προς την πολιτική ηγεσία με το σύνθημα: «Δικαίωση στον Διαβήτη! Η Φωνή μας μετράει! Υπόγραψε κι εσύ για να ακουστεί δυνατότερα!».

«Κάθε υπογραφή είναι ένα βήμα προς τη δικαίωση μας και την ικανοποίηση των αιτημάτων μας!

Τα αποτελέσματα των νομοθετικών ρυθμίσεων θα είναι οι επιπλοκές στην υγεία των ανθρώπων με διαβήτη τύπου 1 και 2 που το κόστος του είναι ανυπολόγιστο», αναφέρει η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ.

Η Ομοσπονδία απαιτεί άμεση αναθεώρηση της απόφασης, αποκατάσταση της συνταγογράφησης.

Τα αιτήματα της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ είναι:

Άμεση τροποποίηση του παραρτήματος του ΦΕΚ Β'5395/09-10-2025 και αποζημίωση του ενός κουτιού ταινιών μέτρησης γλυκόζης για τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 που χρησιμοποιούν συστήματα καταγραφής γλυκόζης (CGM) ως βασικό κλινικό μέτρο.

Άμεση ένταξη των Συστημάτων Καταγραφής Γλυκόζης (CGM) για τα ινσουλινοθεραπευόμενα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2, τηρώντας τις σχετικές υπουργικές δεσμεύσεις.

Άμεση αναθεώρηση και άρση της πενταετούς δέσμευσης των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 από τις συμβατικές αντλίες ινσουλίνης.

Ουσιαστική και θεσμοθετημένη συμμετοχή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων - Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ