Ιδρώτας τον χειμώνα: Πώς να τον διαχειριστείτε με την κατάλληλη προετοιμασία

Τα γρήγορο περπάτημα, τα πολύ βαριά ρούχα, τα λάθος υφάσματα που δεν αφήνουν το δέρμα να αναπνεύσει, καθώς και η υψηλή θερμοκρασία σε μέσα μεταφοράς, γραφεία και μαγαζιά, μεταξύ άλλων, προκαλούν εφίδρωση ακόμα και εκεί που δεν το περιμένατε.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η αίσθηση δυσφορίας, αλλά και το κρύωμα που καραδοκεί μόλις βγείτε ξανά στο κρύο. Πώς θα διαχειριστείτε, λοιπόν, μια τέτοια κατάσταση;

1.Ντυθείτε σε στρώσεις

Το layering είναι ο καλύτερός σας φίλος. Αντί για μία μπλούζα κι ένα βαρύ μπουφάν που δεν βγαίνει με τίποτα, προτιμήστε δύο ή τρεις πιο λεπτές στρώσεις ενδιάμεσα, όπως ζακέτες & πουλόβερ με φερμουάρ. Έτσι, μπορείτε εύκολα να αφαιρέσετε κάτι μόλις νιώσετε ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία ενώ βοηθάτε ταυτόχρονα το σώμα σας να προσαρμόζεται καλύτερα στις εναλλαγές θερμοκρασίας ανάμεσα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.





2. Δώστε σημασία στο ύφασμα που ακουμπά το δέρμα

Το τι φοράτε “από μέσα” παίζει μεγαλύτερο ρόλο απ’ όσο νομίζετε. Τα συνθετικά υφάσματα συγκρατούν την υγρασία και σας κάνουν έτσι να αισθάνεστε πως ο ιδρώτας “κολλάει” πάνω σας. Αντίθετα, υλικά όπως το βαμβάκι επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει και δεν λειτουργούν ως… θερμοκήπιο. Το αποτέλεσμα είναι λιγότερη δυσφορία και λιγότερες δυσάρεστες οσμές.

3. Επιλέξτε σύγχρονα ισοθερμικά

Τα σημερινά ισοθερμικά δεν έχουν καμία σχέση με τα χοντρά ρούχα του παρελθόντος που νιώθατε ότι σας πνίγουν. Είναι λεπτά, ελαστικά και σχεδιασμένα για να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του σώματος, απομακρύνοντας την υγρασία. Αν κινείστε πολύ μέσα στη μέρα, είναι μια επένδυση που θα σας λύσει τα χέρια.

4. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του χώρου σε λογικά επίπεδα

Οι ειδικοί συμφωνούν: δεν είναι υγιές το γραφείο και το σπίτι μας να μοιάζει με… σάουνα. Ανεξαρτήτως της εξωτερικής θερμοκρασίας και του τι φοράτε, ο θερμοστάτης καλό είναι να παραμένει γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου, που είναι ιδανική θερμοκρασία εσωτερικού χώρου. Αυτό θα σας βοηθήσει Α) να μην ιδρώνετε όσο είστε εντός και Β) να προσαρμόζεστε πιο γρήγορα εκτός σπιτιού.

5. Προλάβετε τον ιδρώτα πριν εμφανιστεί

Ένα από τα πιο απλά tips είναι να ανοίγετε το μπουφάν ή να βγάζετε ένα layer πριν αρχίσετε να ιδρώνετε. Αν περιμένετε να ζεσταθείτε υπερβολικά, το σώμα έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία της εφίδρωσης και δύσκολα σταματάει άμεσα. Μην το καθυστερείτε λοιπόν - θα ανακουφιστείτε πολύ πιο σύντομα αν δράσετε άμεσα.

6. Χρησιμοποιήστε σωστά το αποσμητικό

Εσείς γνωρίζατε ότι το αποσμητικό μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα όταν εφαρμόζεται από το βράδυ, σε καθαρό και στεγνό δέρμα; Είναι αλήθεια! Έτσι, δρα προληπτικά και όχι απλώς καλύπτοντας το πρόβλημα την τελευταία στιγμή πριν φύγετε από το σπίτι.

7. Διαλέξτε τα κατάλληλα πανωφόρια

Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι τα αδιάβροχα μπουφάν κρατούν μεν την εξωτερική υγρασία έξω αλλά και την εσωτερική… μέσα; Αν περπατάτε πολύ ή μετακινείστε καθημερινά στην πόλη, προτιμήστε πανωφόρια με διαπνέοντα υλικά ή διάτρητα σημεία που θα βοηθήσουν το σώμα σας να ρυθμίσει καλύτερα την εφίδρωση.

8. Έχετε πάντα ένα plan Β

Μπορεί να σας ακούγεται υπερβολικό, αλλά δεν είναι. Αν κάτι σας δημιουργεί “πρόβλημα” για τον Α ή Β λόγο, τότε κάθε λύση είναι ευπρόσδεκτη. Στην προκειμένη, μια έξτρα μπλούζα ή φανελάκι στην τσάντα σας μπορεί να σας σώσει, αφού η αλλαγή ρούχου όχι μόνο θα σας επαναφέρει σε μια πιο άνετη κατάσταση αλλά θα μειώσει και τον κίνδυνο να κρυώσετε αργότερα.

9. Μικρές καθημερινές συνήθειες που κάνουν τη διαφορά

Τέλος, μην ξεχνάτε πως η επαρκής ενυδάτωση βοηθά τον οργανισμό να ρυθμίζει καλύτερα τη θερμοκρασία του, ακόμα και τον χειμώνα. Παράλληλα, αν ξέρετε ότι θα κινηθείτε πολύ, περιορίστε καφέδες, τηγανητά και πικάντικα φαγητά που μπορεί να επιβαρύνουν τη θερμορύθμιση και να οδηγήσουν σε πιο έντονη εφίδρωση.

Ο στόχος δεν είναι να ιδρώνετε λιγότερο με το ζόρι, αλλά να δίνετε στο σώμα σας τις συνθήκες για να λειτουργεί φυσιολογικά - όποιες κι αν είναι οι συνθήκες!