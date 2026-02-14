Γ. Παρίσης: Είκοσι έξι ιατρεία Καρδιογκολογίας λειτουργούν από το 2023 στην Ελλάδα

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην ογκολογία που έχουν ως αποτέλεσμα τη μεγάλη παράταση στην επιβίωση των ασθενών, συχνά πυκνά και την πλήρη ίαση, δημιούργησαν πρόσφατα και στη χώρα μας την ανάγκη να υπάρξουν Ιατρεία Καρδιογκολογίας.

Και αυτό γιατί όπως δηλώνει σε συνέντευξη του στο Πρακτορείο Fm ο καθηγητής Καρδιολογίας - Επείγουσας Ιατρικής ΕΚΠΑ και πρόεδρος της Εταιρείας Μελέτης και Έρευνας της Καρδιακής Ανεπάρκειας (ΕΜΕΚΑ) Γιάννης Παρίσης, σε αυτά τα ιατρεία γίνεται από καρδιολόγους και ογκολόγους, κοινή διαχείριση των προβλημάτων που ανακύπτουν από θεραπείες κατά του καρκίνου, όπως είναι οι χημειοθεραπείες, οι ακτινοθεραπείες και οι ανοσοθεραπείες, οι οποίες μπορεί να είναι καρδιοτοξικές. «Τα Ιατρεία αυτά στηρίζουν την ολιστική διαχείριση των ασθενών, καθώς σε πολλές περιπτώσεις ο καρκίνος έχει γίνει χρόνιο νόσημα, και οι ασθενείς τελικά μπορεί να κινδυνεύουν από καρδιαγγειακά προβλήματα και όχι από τον καρκίνο τους. Ο ρόλος των ιατρείων είναι είτε να προλάβουν τις βλάβες στην καρδιά, είτε να τις αντιμετωπίσουν. Επίσης, διαχειρίζονται πολύ καλά και τη ρύθμιση των παραγόντων κινδύνου των ασθενών αυτών, σχετικά με το καρδιαγγειακό σύστημα». Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον καθηγητή, η Ελλάδα διαθέτει 26 Ιατρεία Καρδιογκολογίας, με τη συντριπτική πλειονότητα να βρίσκεται στο δημόσιο τομέα και σε νοσοκομεία που διαθέτουν καρδιολογικό και ογκολογικό ιατρείο. «Ενδεικτικά στην Αθήνα έχει το Αττικόν, το Ιπποκράτειο, και το Σωτηρία, αλλά Ιατρεία Καρδιογκολογίας υπάρχουν και σε νοσοκομεία άλλων πόλεων όπως είναι η Θεσσαλονίκη, η Κρήτη, η Λάρισα». Στο ερώτημα αν τα 26 Ιατρεία είναι αρκετά σε σχέση με τον πληθυσμό, ο διευθυντής της Πανεπιστημιακής Κλινικής Επειγόντων Περιστατικών του ΠΓΝ Αττικόν, απαντά ότι είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός, ωστόσο υπάρχουν δυνατότητες να δημιουργηθούν και κάποια ακόμα.

65 Ιατρεία Καρδιακής Ανεπάρκειας- Η πρόληψη από τους βασικούς στόχους

Θα πρέπει να τονίσω ότι τα Ιατρεία Καρδιογκολογίας άρχισαν να δημιουργούνται μετά το 2023 και αποτελούν συνέχεια του δικτύου Ιατρείων Καρδιακής Ανεπάρκειας που δημιουργήθηκε από την (ΕΜΕΚΑ) πριν από περίπου 8 χρόνια. Και όταν λέω συνέχεια, εννοώ ότι χρησιμοποιούνται παρόμοια πρωτόκολλα, αναφέρει ο καθηγητής.

«Κι αυτό γιατί μετά τις ογκολογικές θεραπείες οι ασθενείς εμφανίζουν κυρίως καρδιακή ανεπάρκεια, όμως μπορεί να εμφανίσουν και μυοκαρδίτιδες, ή οξέα στεφανιαία σύνδρομα». Αξίζει να αναφερθεί ότι ο κ. Παρίσης παραχωρεί τη συνέντευξη με αφορμή το πρόσφατο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας, που διοργάνωσε η ΕΜΕΚΑ, από τις 30 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Την παρούσα στιγμή στη χώρα μας είναι ενεργά 65 Ιατρεία Καρδιακής Ανεπάρκειας, με την πλειονότητα και πάλι να βρίσκεται στον δημόσιο τομέα. Στο ερώτημα αν αποτυπώνεται η συνεισφορά τους στην πρόληψη, ο καθηγητής Καρδιολογίας - Επείγουσας Ιατρικής ΕΚΠΑ απαντά: «Πρακτικά, η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μία πανδημία που μετά τα 65 αποτελεί την πρώτη αιτία νοσηλειών στα νοσοκομεία και μπορεί να αφορά και το 10% του γενικού πληθυσμού. Όσο πιο νωρίς παρέμβουμε τόσο καλύτερα. Υπάρχουν ασθενείς υψηλού κινδύνου, όπως είναι οι διαβητικοί, ή ασθενείς που έχουνε περάσει ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου, στους οποίους μπορούμε να ανακόψουμε την εξέλιξη προς την καρδιακή ανεπάρκεια, με την κατάλληλη διαχείριση της φαρμακευτικής αγωγής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα Ιατρεία Καρδιακής Ανεπάρκειας παίζουν και προληπτικό ρόλο, μαζί με τα υπόλοιπα ιατρεία πρόληψης που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας».

Οι βιοδείκτες στον αγώνα της πρόληψης

Στο πλαίσιο της πρόληψης εντάσσονται και οι βιοδείκτες (νατριουρητικά πεπτίδια, BNP και NT-proBNP) για τους οποίους ο έγκριτος καρδιολόγος αναφέρει ότι είναι μία ουσία που οι ειδικοί μετρούν εύκολα στο αίμα και η οποία αντανακλά τη σοβαρότητα του συνδρόμου της καρδιακής ανεπάρκειας. «Οι συγκεκριμένοι βιοδείκτες αίματος, αποτελούν τους κυριότερους βιοδείκτες αίματος για τη διάγνωση, πρόγνωση και διαχείριση της καρδιακής ανεπάρκειας. Μετριούνται εύκολα ακόμα και από παρακλίνια συστήματα (σσ μικρά μηχανάκια χωρίς κεντρικό εργαστήριο) και αποζημιώνονται από το σύστημα υγείας τρεις φορές το χρόνο. Το νεότερο είναι ότι έχουν μπει νωρίτερα στην διάγνωση των ασθενών υψηλού κινδύνου για την πρόληψη της καρδιακής ανεπάρκειας, όπως είναι πχ οι διαβητικοί. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αυτοί οι ασθενείς παίρνουν νωρίτερα καρδιοπροστατευτικές θεραπείες».

Οι μηχανικές καρδιές χαρίζουν πάνω από 15 έτη ζωής

«Στο συνέδριό σας μιλήσατε για μηχανικές καρδιές. Ακούγεται πολύ εντυπωσιακός ο όρος. Τι ακριβώς είναι;» «Συσκευές που εμφυτεύονται στην κορυφή της αριστερής κοιλίας και στην αορτή και διακινούν το αίμα μηχανικά, ώστε η καρδιά να ξεκουράζεται, να αναρρώνει και με αυτό τον τρόπο στο μέλλον ο ασθενής να μπορεί να αντεπεξέλθει στις ανάγκες των περιφερικών οργάνων. Αυτή τη στιγμή, στη χώρα μας, είναι μόνο γέφυρα προς μεταμόσχευση και χρησιμοποιούνται σε περιορισμένο αριθμό ασθενών, λόγω κόστους. Ωστόσο στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει και ως θεραπεία προορισμού. Δηλαδή χρησιμοποιείται σε ασθενείς, που λόγω ηλικίας αποκλείονται από τα όρια της μεταμόσχευσης, ως μόνιμη θεραπεία, με την έννοια της επιβίωσης με το μηχάνημα αυτό. Υπάρχουν μάλιστα δεδομένα ότι οι ασθενείς αυτοί μπορεί να επιβιώσουν και πάνω από δέκα, δεκαπέντε έτη».

