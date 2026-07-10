Θεσσαλονίκη: Όραση σε δύο ασθενείς χάρισε η δωρεά κερατοειδών 53χρονης, η οποία απεβίωσε στο Παπαγεωργίου

Όραση σε δύο ασθενείς προσέφερε η δωρεά κερατοειδών μιας 53χρονης γυναίκας, η οποία απεβίωσε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, όπου νοσηλευόταν.

Οι κερατοειδείς μεταμοσχεύτηκαν στους δύο ασθενείς, χτες, στη Β’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του Νοσοκομείου. Ο πρώτος λήπτης είναι ένας 73χρονος άνδρας από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έλαβε μόσχευμα στον αριστερό οφθαλμό, λόγω φυσαλιδώδους κερατοπάθειας. Η δεύτερη λήπτρια είναι μια 54χρονη γυναίκα από τη Νάουσα, η οποία υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση κερατοειδούς στον αριστερό οφθαλμό εξαιτίας κερατόκωνου.

Οι μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς αποτελούν σημαντική θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με σοβαρές παθήσεις του κερατοειδούς, ενώ η αύξηση των δωρεών ιστών μπορεί να συμβάλει στη μείωση του χρόνου αναμονής για όσους χρειάζονται μεταμόσχευση. Επειδή για πολλούς ασθενείς, η μεταμόσχευση αποτελεί τη μοναδική θεραπευτική λύση, το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου απευθύνει έκκληση για ενίσχυση της δωρεάς οργάνων και ιστών, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των διαθέσιμων μοσχευμάτων και να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους ασθενείς να αποκτήσουν πρόσβαση σε μεταμοσχεύσεις που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή τους.

Το Μεταμοσχευτικό Κέντρο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου συνεχίζει να πρωτοπορεί στις μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς, εφαρμόζοντας σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές και αποτελώντας το μοναδικό κέντρο του δημόσιου τομέα στη Βόρεια Ελλάδα που διενεργεί αμιγείς μεταμοσχεύσεις ενδοθηλίου κερατοειδούς.

ΑΠΕ-ΜΠΕ