Καλαμάτα: 24χρονος Ρομά έκλεψε κλιματιστικό από περίπτερο!

Συγκεκριμένα τα ξημερώματα της Τρίτης ο δράστης κατόρθωσε να αποκολλήσει από περίπτερο στην οδό Βασιλέως Γεωργίου, εξωτερική μονάδα κλιματιστικού και προσπάθησε να διαφύγει πεζός!

Εγινε αντιληπτός όμως από πελάτη του περιπτέρου που ειδοποίησε την αστυνομία και λίγη ώρα αργότερα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας τον συνέλαβαν σε κοντινό σημείο, μιας και δεν είχε προλάβει να απομακρυνθεί. Το κλιματιστικό βρέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του περιπτέρου.

Κ.Ηλ.