Καλαμάτα: Συνελήφθησαν 2 διακινητές από το Μπανγκλαντές - Στο λιμάνι παραμένουν οι 37 μετανάστες

Δύο διακινητές προέκυψαν από την προανακριτική διαδικασία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας, σε ότι αφορά με τους μετανάστες που διασώθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας 58 ναυτικά μίλια νότια της Καλαμάτας.

Αρχικά οι διασωθέντες που είναι υπήκοοι Μπανγκλαντές είχαν υποδείξει ως διακινητή τον κυβερνήτη του ταχύπλοου που είναι υπήκοος Σουδάν.

Ομως μετά από ενδελεχή προανάκριση οι καταθέσεις άλλαξαν και προέκυψε πως διακινητές είναι δύο υπήκοοι Μπανγκλαντές, ηλικίας 27 και 28 ετών.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και σήμερα το μεσημέρι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Καλαμάτας, όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράβαση του «Κώδικα Μετανάστευσης» και για «είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών».

Οι δύο υπήκοοι Μπανγκλαντές πήραν προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή το πρωί της Πέμπτης.

Να θυμίσουμε πως οι 39 μετανάστες είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους το πρωί της 15ης Αυγούστου από ακτή κοντά στη Βεγγάζη της Λιβυής με προορισμό την Ιταλία ή την Ελλάδα.

Οι υπόλοιποι 37 διασωθέντες παραμένουν στις αποθήκες του λιμανιού της Καλαμάτας και από αύριο το πρωί τη φύλαξη τους θα αναλάβει η Αστυνομία, καθώς το έργο του Λιμεναρχείου Καλαμάτας ολοκληρώθηκε με την προανάκριση και τη σύλληψη των δύο διακινητών.

Υπολογίζεται πως για τουλάχιστον δύο ημέρες ακόμη θα παραμένουν στο χώρο των αποθηκών, μιας και όλα τα κέντρα κράτηση της χώρας εμφανίζουν πληρότητα αυτή την περίοδο, εξαιτίας της αύξησης των μεταναστευτικών ροών.

Να σημειωθεί πως την σίτιση των μεταναστών έχει αναλάβει ο Δήμος Καλαμάτας, ενώ συνεχίζουν να παρέχουν κάθε είδους βοήθεια μέλη του Περιφερειακού Τμήματος Καλαμάτας του Ερυθρού Σταυρού.

Κ.Ηλ.