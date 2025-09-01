Μεσσηνία: Δύο συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά

Από αμέλεια δύο αλλοδαπών εργατών γης προέκυψε η μεγάλη φωτιά στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά του Δήμου Οιχαλίας την περασμένη Πέμπτη, που έκαψε περί τα 160 στρέμματα αγροτικής και δασικής έκτασης.

Πρόκειται για έναν Αλβανό και έναν Βούλγαρο που ενώ καθάριζαν και έκοβαν τα χορτάρια σε ένα χωράφι με χορτοκοπτικό μηχάνημα, από ένα σπινθήρα που χτύπησε σε πέτρα, προκλήθηκε η πυρκαγιά.

Οι δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Μελιγαλά, ως υπαίτιοι για εμπρησμό από αμέλεια σε αγροτική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

Μάλιστα πέρασαν από εισαγγελέα στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ο οποίος τους άφησε ελεύθερος και θα οριστεί τακτική δικάσιμος γι' αυτή την υπόθεση.

Κ.Ηλ.