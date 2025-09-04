Καλαμάτα: Εκλεψε χρυσαφικά και βαλίτσες με ρούχα από ενοικιαζόμενο διαμέριμα

Τρεις βαλίτσες με ρούχα και μια τσάντα με χρυσαφικά και κοσμήματα κατάφερε να αρπάξει ένας 32χρονος Ρομά από ενοικιαζόμενο διαμέρισμα στην οδό Ναυαρίνου στην Καλαμάτα.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Μεσσηνίας εντόπισαν ένα ύποπτο όχημα στην παραλία της Καλαμάτας προχθές το μεσημέρι, το σταμάτησαν και σε έλεγχο που έκαναν βρήκαν τα κλοπιμαία. Οπως αποδείχθηκε ο 32χρονος λίγη ώρα νωρίτερα τα είχε κλέψει από ένα ενοικιαζόμενο διαμέρισμα μπαίνοντας από το παράθυρο, την ώρα που απουσίαζε ο 74χρονος ενοικιαστής.

Τα κλοπιμαία βρέθηκαν και αποδόθηκαν στον 74χρονο, κατασχέθηκε το αυτοκίνητο του 32χρονου Ρομά ως μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.