Καλαμάτα: Εκλεψε χρυσαφικά και βαλίτσες με ρούχα από ενοικιαζόμενο διαμέριμα

11:16 04/09
Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Μεσσηνίας εντόπισαν ένα ύποπτο όχημα στην παραλία της Καλαμάτας προχθές το μεσημέρι, το σταμάτησαν και σε έλεγχο που έκαναν βρήκαν τα κλοπιμαία. Οπως αποδείχθηκε ο 32χρονος λίγη ώρα νωρίτερα τα είχε κλέψει από ένα ενοικιαζόμενο διαμέρισμα μπαίνοντας από το παράθυρο, την ώρα που απουσίαζε ο 74χρονος ενοικιαστής.
Τα κλοπιμαία βρέθηκαν και αποδόθηκαν στον 74χρονο, κατασχέθηκε το αυτοκίνητο του 32χρονου Ρομά ως μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.
Κ.Ηλ.