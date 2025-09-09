Καλαμάτα: 19χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στην οδό Αρτέμιδος



Ειδικότερα είκοσι λεπτά μετά τις 12 τα μεσάνυχτα ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 23χρονος εξετράπη της πορείας του και χτύπησε με σφοδρότητα σε δύο δέντρα στη νησίδα της οδού Αρτέμιδος.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το ένα δέντρο ξεριζώθηκε, ενώ το αυτοκίνητο ντελαπάρισε και κατέληξε με την οροφή στο οδόστρωμα.

Συνοδηγός στο αυτοκίνητο ήταν μια 19χρονη από την Καλαμάτα που έχασε ακαριαία τη ζωή της.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και την παρέλαβε, όμως δυστυχώς στο Νοσοκομείο Καλαμάτας απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο 23χρονος οδηγός τραυματίστηκε όχι πολύ σοβαρά, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, αλλά πήρε εξιτήριο. Προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας.

