“Σατανικό” σχέδιο απατεώνων στην Καλαμάτα: Παρίσταναν πρώτα τους λογιστές και έπειτα τους αστυνομικούς

Δύο Ρομά ηλικίας 36 και 21 χρονών συνελήφθησαν προχθές στην Καλαμάτα και άλλοι έξι συνεργοί τους αναζητούνται για τηλεφωνικές απάτες, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης τόσο στη Μεσσηνία όσο και στους άλλους νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το… σατανικό σχέδιο των δραστών για να ξεγελάσουν μια 89χρονη καλαματιανή είχε ως εξής… Αρχικά τηλεφώνησαν το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι στο σταθερό της ηλικιωμένης και προσποιήθηκαν πως είναι λογιστές και χρειάζονται χρήματα για να εξοφλήσουν οφειλή που έχει η κόρη της!

Μάλιστα μια 33χρονη Ρομά προσποιήθηκε στο τηλέφωνο πως είναι η κόρη της, αλλά η 89χρονη δεν “τσίμπησε” και τους έκλεισε το τηλέφωνο.

Μια ώρα αργότερα οι δράστες πήραν πάλι τηλέφωνο την ηλικιωμένη, λέγοντάς της πως είναι αστυνομικοί που έμαθαν για τη απάτη που πήγαν να της στήσουν και πως πρέπει να τους βοηθήσει να τους συλλάβουν!

Ετσι της έδωσαν οδηγία να παραδώσει στους δράστες χρήματα και χρυσαφικά σε προκαθορισμένο ραντεβού, για να τους πιάσουν επ’ αυτοφόρω!

Η ηλικιωμένη γυναίκα τους πίστεψε και τους έδωσε το χρηματικό ποσό των

1.500 ευρώ και κοσμήματα αξίας 300 ευρώ.

Η δεύτερη περίπτωση απάτης με τους ίδιους δράστες έγινε την ίδια ημέρα στην Καλαμάτα, όταν τηλεφώνησαν σε 79χρονη τόσο στο σταθερό όσο και στο κινητό τηλέφωνο προσποιούμενοι τους λογιστές και λέγοντας της να παραδώσει σε συνεργάτη τους μια σακούλα με κοσμήματα και χρυσαφικά για να τα δηλώσουν στην εφορία. Μάλιστα συνεργός περίμενε έξω από το σπίτι της 79χρονης και παρέλαβε τη σακούλα με τα τιμαλφή.

Υστερα από καταγγελία που έγινε στην αστυνομία συνελήφθησαν την περασμένη Δευτέρα ένας 21χρονος και ένας 36χρονος Ρομά από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Αναζητούνται άλλοι έξι

Για την ίδια υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί και κατηγορούνται άλλα έξι άτομα.

Μια 30χρονη Ρομά, ένας 33χρονος Ρομά, ένας 22χρονος Ρομά, ένας 47χρονος Ρομά, ένας 27χρονος Ρομά και ένας ακόμη 22χρονος που είναι ο μοναδικός που δεν είναι Ρομά.

Στη Μεσσηνία στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης έγιναν άλλες επτά συλλήψεις. Συνελήφθησαν τρεις Ρομά για στέρηση δελτίου ταυτότητας και

ειδικότερα μια 29χρονη στην Καλαμάτα και ένας 52χρονος με μία 45χρονη στα Ακοβίτικα. Ακόμη συνελήφθησαν τέσσερις γυναίκες, μία 30χρονη, δύο 29χρονες και μία 22χρονη στο δάσος της Ελαίας για παράνομη κατασκήνωση.

Να σημειωθεί πως ατά τη διάρκεια της επιχείρησης στη Περιφέρεια, έγιναν έλεγχοι σε 888 άτομα, εκ των οποίων τα 785 ήταν Ελληνες και

103 ήταν αλλοδαποί. Επιπλέον, προσήχθησαν 54 άτομα, από τα οποία

41 ήταν Ελληνες και 13 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν συνολικά

24 άτομα.

Τέλος, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 687 οχήματα, βεβαιώθηκαν συνολικά 361 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, πραγματοποιήθηκε μία ακινητοποίηση οχήματος.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο εισαγγελείς.

