Χασισοφυτεία στην Καλλιρρόη: Προφυλακίστηκε ο 44χρονος Αλβανός

Προφυλακιστέος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή ο 44χρονος Αλβανός για την χασισοφυτεία που εντοπίστηκε με τα 231 δενδρύλλια στην Καλλιρρόη του δήμου Οιχαλίας.

Ο 44χρονος αλλοδαπός απολογήθηκε χθες το μεσημέρι ενώπιον του ανακριτή Καλαμάτας, ο οποίος αποφάσισε την προφυλάκισή του έως ότου οριστεί τακτική δικάσιμος. Σε βάρος του είχε σχηματισθεί δικογραφία για παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, για τα όπλα και περί αλλοδαπών. Ο 44χρονος θα παραμείνει τουλάχιστον έως την Δευτέρα στα κρατητήρια Καλαμάτας και στη συνέχεια θα αποφασιστεί σε ποιο σωφρονιστικό ίδρυμα θα μεταφερθεί.

Να θυμίσουμε πως ο δράστης είχε και στο παρελθόν απασχολήσει τις Αρχές για διακίνηση ναρκωτικών, κλοπές, επικίνδυνες σωματικές βλάβες και για το νόμο περί αλλοδαπών.

Η σύλληψη του έγινε την περασμένη Τρίτη το πρωί, με τους αστυνομικούς να του περνούν χειροπέδες ενώ κοιμόταν στην αυτοσχέδια σκηνή που είχε φτιάξει μέσα στη φυτεία, που βρισκόταν απέναντι από το εργοστάσιο σκουπιδιών της Καλλιρρόης, δίπλα από τον δρόμο Τσακώνα – Κυπαρισσία.

Το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας συνεχίζει την έρευνα και το προανακριτικό έργο, για τυχόν συνεργούς του 44χρονου Αλβανού στην καλλιέργεια της φυτείας.

