Απάντηση Θανάση Πετράκου στον Στάθη Αναστασόπουλο για καθυστερημένη δακοκτονία

Ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας κ. Στάθης Αναστασόπουλος αντί να αναλάβει τις ευθύνες που αναλογούν και στον ίδιο προσωπικά και στην Περιφερειακή αρχή για την τεράστια καθυστέρηση στην έναρξη της δακοκτονίας με συνέπεια την καταστροφή μεγάλου μέρους της ελαιοπαραγωγής, έδωσε προ ημερών συνέντευξη τύπου για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα κ. Αναστασόπουλε μην προκαλείτε τη κοινή λογική και την επιστήμη και κυρίως μην προκαλείτε τους ελαιοπαραγωγούς οι οποίοι έχασαν εισόδημα γιατί καταστράφηκε μέρος της ελαιοπαραγωγής τους, και οι οποίοι καλό είναι να προχωρήσουμε σε ομαδικές αγωγές και να ζητήσουμε αποζημίωση για τη μείωση του εισοδήματος μας. Είναι ντροπή Κ. Αναστασόπουλε να επιλέγετε να στηρίξετε την κυβέρνηση η οποία ,έχει την πρώτη και μεγάλη ευθύνη για τη μη σωστή δακοκτονία ,τη φετινή χρονιά και να αποσείσετε τις ευθύνες και της αρχής της οποίας είστε ανώτατο στέλεχος αντί να αναγνωρίσετε τις ευθύνες σας και να μην προκαλείτε.

Η απάντηση του Συλλόγου Ελευθέρων επαγγελματιών Γεωπόνων Μεσσηνίας όπως και το κείμενο του Γεωπόνου και πρώην Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας κ. Παναγιώτη Αλευρά, Παναγιώτης Αλευράς αποτελούν την καλλίτερη επιστημονική απάντηση στα όσα αντιεπιστημονικά είπατε .Ναι κ. Αναστασόπουλε η επιστήμη λέει ότι έχει πολύ στενή σχέση ο δάκος με το γλοιοσπόριο .Ναι όπως σας λένε οι ειδικοί επιστήμονες ο δάκος λειτουργεί ως επιταχυντής και καταλύτης του γλοιοσπορίου. Ακόμη και η Τεχνητή νοημοσύνη όπως έγραψε ο Ηλίας Μπιτσάνης σας είπε ότι λέτε αντιεπιστημονικά παραμύθια .Για αυτό καλό είναι τώρα που είναι ακόμη καιρός αντί να δικαιολογείτε τον εαυτό σας ,την Περιφερειακή Αρχή και την κυβέρνηση κάντε ότι πρέπει ώστε την επόμενη χρονιά να ξεκινήσει η δακοκτονία τον Ιούνιο και να μην καταστρέψετε πάλι το εισόδημα των ελαιοπαραγωγών.