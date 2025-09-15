eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη σήραγγα Καλογερικού

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα και για πέντε ημέρες σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης.

Οι εργασίες έχουν προγραμματιστεί στη σήραγγα Καλογερικού, στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα (μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων από την 168,400 έως και την 169,300), όπως ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου.
Ειδικότερα από σήμερα Δευτέρα στις 9 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι της Παρασκευής 19 του μηνός, η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς Καλαμάτα, θα μετατεθεί στον κλάδο της σήραγγας της κατεύθυνσης προς Αθήνα (Καλογερικό Α’). Από τον κλάδο αυτό, θα εξυπηρετούνται αμφότερες οι κατευθύνσεις και θα διατίθεται μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση (contraflow).
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με όλες τις προσωρινές πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπά μέσα οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν.

