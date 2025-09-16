Μάνη: Μικρό οπλοστάσιο σε σπίτι 64χρονου στον Πύργο Διρού

Υστερα από παραγγελία από τον εισαγγελέα πρωτοδικών Λακωνίας πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του 64χρονου, ο οποίος δεν βρισκόταν εντός του σπιτιού και δεν συνελήφθη.

Στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από αστυνομικούς του Α.Τ. Αρεόπολης, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Α.Τ. Γυθείου, δύο περίστροφα, ένα κυνηγετικό όπλο, ένα ξιφίδιο με μήκος λάμας 53 εκατοστών, κύλινδρος περιστρόφου, καθώς και επτά μαχαίρια, με μήκος λάμας από 6 έως 12 εκατοστά. Σε βάρος του 64χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Αρεόπολης, για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.