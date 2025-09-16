eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025 15:33

Μάνη: Μικρό οπλοστάσιο σε σπίτι 64χρονου στον Πύργο Διρού

Γράφτηκε από

Μάνη: Μικρό οπλοστάσιο σε σπίτι 64χρονου στον Πύργο Διρού

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ενα μικρό οπλοστάσιο έκρυβε στο σπίτι του ένας 64χρονος στην κοινότητα Πύργου Διρού του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Υστερα από παραγγελία από τον εισαγγελέα πρωτοδικών Λακωνίας πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του 64χρονου, ο οποίος δεν βρισκόταν εντός του σπιτιού και δεν συνελήφθη.
Στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από αστυνομικούς του Α.Τ. Αρεόπολης, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Α.Τ. Γυθείου, δύο περίστροφα, ένα κυνηγετικό όπλο, ένα ξιφίδιο με μήκος λάμας 53 εκατοστών, κύλινδρος περιστρόφου, καθώς και επτά μαχαίρια, με μήκος λάμας από 6 έως 12 εκατοστά. Σε βάρος του 64χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Αρεόπολης, για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

 

Κατηγορία Αστυνομικά
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις