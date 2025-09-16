67 κλήσεις για κράνος σε μια εβδομάδα στη Μεσσηνία

Να σημειωθεί πως ακριβώς ίδιος (67) ήταν ο αριθμός των οδηγών δίχως κράνος και την προπερασμένη εβδομάδα σε 506 ελέγχους που είχαν γίνει από 1 έως 7 Σεπτεμβρίου!

Συνολικά και στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου από 8 έως 14 Σεπτεμβρίου βεβαιώθηκαν 196 παραβάσεις (190 οδηγοί και 6 συνεπιβάτες) σε 1.552 ελέγχους, στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους», με στόχο τη σταδιακή και καθολική συμμόρφωση των χρηστών δικύκλων και πατινιών.

Η Μεσσηνία έχει για μία ακόμη εβδομάδα τα... πρωτεία όσον αφορά τον αριθμό παραβάσεων οδηγών δικύκλων, με την υποσημείωση όμως πως πάνω από το ένα τρίτο των ελέγχων έγιναν στους δρόμους της Μεσσηνίας.

Στην Αργολίδα βεβαιώθηκαν 49 παραβάσεις, στην Αρκαδία και την Κορινθία από 32 και τέλος η Λακωνία είχε 16 παραβάσεις για μη χρήση κράνους.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε περίπτωση υποτροπής οι κυρώσεις αυξάνονται σημαντικά.

Κ.Ηλ.