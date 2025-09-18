Σύλληψη 24χρονου για κλοπή καφετέριας στην Καλαμάτα

Για κλοπή μιας καφετέριας - εστιατορίου επί της οδού Ναυαρίνου στην Καλαμάτα συνελήφθη ένας 24χρονος στις 11 το βράδυ της περασμένης Τρίτης από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Μεσσηνίας.

Λίγες ώρες νωρίτερα ο δράστης παραβίασε πόρτα της επιχείρησης και πήρε από το ταμείο το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ, αλλά και μπουκάλια με οινοπνευματώδη ποτά αξίας 1.000 ευρώ!

Ο ιδιοκτήτης κατήγγειλε την κλοπή στην αστυνομία και μέσω βιντεοληπτικού υλικού ταθυτοποιήθηκε ο 24χρονος και λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε από αστυνομικούς σε κοντινή απόσταση και συνελήφθη, δίχως όμως να έχει στην κατοχή του τα κλοπιμαία.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.