Σύλληψη 24χρονου για κλοπή καφετέριας στην Καλαμάτα

Λίγες ώρες νωρίτερα ο δράστης παραβίασε πόρτα της επιχείρησης και πήρε από το ταμείο το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ, αλλά και μπουκάλια με οινοπνευματώδη ποτά αξίας 1.000 ευρώ!
Ο ιδιοκτήτης κατήγγειλε την κλοπή στην αστυνομία και μέσω βιντεοληπτικού υλικού ταθυτοποιήθηκε ο 24χρονος και λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε από αστυνομικούς σε κοντινή απόσταση και συνελήφθη, δίχως όμως να έχει στην κατοχή του τα κλοπιμαία.
Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.
Κ.Ηλ.