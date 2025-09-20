Συλλήψεις για μικροποσότητες χασίς σε Καλαμάτα, Μικρομάνη και Μεσσήνη

Το πρωί της Πέμπτης αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Καλαμάτας συνέλαβαν δύο 17χρονους στην Καλαμάτα, που είχαν στην κατοχή τους 0,5 γραμμάρια χασίς. Παράλληλα συνελήφθη μια 39χρονη ΕΛληνίδα και μια 42χρονη Αλβανίδα, μητέρες των δύο ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Το ίδιο πρωινό στη Μικρομάνη συνελήφθη ένας 63χρονος από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, γιατί κατείχε 2,5 γραμμάρια χασίς και ενάμιση τσιγαριλίκι, τα οποία κατασχεθηκαν.

Τέλος, την ίδια ημέρα στη Μάδενα του δήμου Μεσσήνης, ένας 39χρονος συνελήφθη με 3,7 γραμμάρια χασίς, σε έλεγχο που του έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.