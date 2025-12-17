Ο Περ. Μαντάς στη Βουλή για τον προϋπολογισμό: “Η περιφέρεια παύει πλέον να αντιμετωπίζεται ως «ουραγός»”

«Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2026 δεν είναι απλώς μια δημοσιονομική άσκηση, αλλά ένα σχέδιο στρατηγικής σημασίας που μετατρέπει τη σταθερότητα και την ανάπτυξη σε απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα για την κοινωνία και ιδιαίτερα για την ελληνική περιφέρεια», τόνισε ο βουλευτής Περικλής Μαντάς, κατά την τοποθέτησή του στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο κ. Μαντάς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή διάσταση του νέου προϋπολογισμού, επισημαίνοντας ότι η περιφέρεια παύει πλέον να αντιμετωπίζεται ως «ουραγός» και αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Όπως σημείωσε, η Μεσσηνία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αλλαγής, με έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο και ποιοτικό τουριστικό τομέα, νέες επενδύσεις, βελτιωμένες υποδομές και αναβαθμισμένες δημόσιες υπηρεσίες που ενισχύουν τα τοπικά εισοδήματα και την απασχόληση.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε αναλυτικά σε σημαντικά έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή δρομολογούνται, όπως ο οδικός άξονας Καλαμάτα–Πύλος–Μεθώνη, τα αρδευτικά δίκτυα του Φιλιατρινού φράγματος, το Μιναγιώτικο φράγμα, καθώς και η παραχώρηση και αναβάθμιση του διεθνούς αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη να προχωρήσει αποφασιστικά η διασύνδεση της Ολυμπίας Οδού με τον ΜΟΡΕΑ, μέσω της υλοποίησης του τμήματος Πύργος–Καλό Νερό–Τσακώνα, έργο κομβικής σημασίας τόσο για τη Μεσσηνία όσο και για τη δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Παράλληλα, ο βουλευτής Μεσσηνίας υπογράμμισε την ανάγκη ουσιαστικότερης στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και του πρωτογενούς τομέα, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν παρεμβάσεις χωρίς δημοσιονομικό κόστος —όπως η επαναφορά των 120 δόσεων και η ενίσχυση του ακατάσχετου λογαριασμού— που μπορούν να προσφέρουν άμεση ανακούφιση σε επαγγελματίες και αγρότες. Όπως τόνισε, η κυβέρνηση οφείλει να εξετάσει και να προχωρήσει σε τέτοιες στοχευμένες παρεμβάσεις, οι οποίες ενισχύουν την πραγματική οικονομία στην πράξη.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε επίσης στους αυξημένους πόρους για την υγεία, την παιδεία, την ασφάλεια και την πολιτική προστασία, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη αποκτά πραγματικό νόημα μόνο όταν συνοδεύεται από ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες και ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος που στηρίζει τους πολίτες στην καθημερινότητά τους.

Αναφερόμενος στις κεντρικές κατευθύνσεις του νέου προϋπολογισμού, ο κ. Μαντάς σημείωσε ότι περιλαμβάνονται μόνιμες φορολογικές και εισοδηματικές ελαφρύνσεις, με έμφαση στους νέους, τις οικογένειες και τη μεσαία τάξη. Παρά την έντονη κριτική της αντιπολίτευσης και τις διεθνείς οικονομικές αναταράξεις, όπως υπογράμμισε, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να κινείται σε θετική τροχιά, χάρη στη συνετή δημοσιονομική πολιτική, τις στοχευμένες μεταρρυθμίσεις, τον εκσυγχρονισμό του κράτους και την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας.

Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η ενίσχυση της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας και το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, κατέληξε, δημιουργούν πλέον στέρεες προϋποθέσεις ώστε η ανάπτυξη να διαχυθεί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και να αποτυπωθεί ουσιαστικά και στη ζωή των πολιτών της Περιφέρειας.