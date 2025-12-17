Τι απαντήσεις δίνει ο υπουργός στους δημάρχους;

Πάνω από 220 ευρώ ο τόνος είναι το κόστος της διαχείρισης των απορριμμάτων (μαζί με την αποκομιδή και τη συντήρηση) για τον Δήμο Πύλου - Νέστορος. Και μιλάμε για έναν δήμο που τα απορριμματοφόρα αναγκάζονται να κάνουν μακρινές διαδρομές και να μεταφέρουν τα σκουπίδια από την Κορώνη και τη Μεθώνη στη μονάδα της Καλλιρρόης. Ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) που θα μειώσει τα έξοδα και την ταλαιπωρία της μεταφοράς, αργεί, καθώς είναι στη δεύτερη παρτίδα των ΣΜΑ που έχει προγραμματίσει να κατασκευάσει ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου και δεν έχει ακόμα δημοπρατηθεί.

Όπως σημείωσε ο δήμαρχος Παναγιώτης Καρβέλας, ο δήμος έχει σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης στην Υπηρεσία Καθαριότητας και σε άλλες κρίσιμες υπηρεσίες, καθώς μόνιμοι υπάλληλοι που διορίστηκαν, είτε μετατέθηκαν στους τόπους καταγωγής τους είτε παραιτήθηκαν. Όλα αυτά είναι σοβαρά ζητήματα για τον δήμο και για την αυτοδιοίκηση ευρύτερα. Αλήθεια στην ΠΕΔ Πελοποννήσου και στην ΚΕΔΕ αυτά τα ζητήματα συζητήθηκαν, απασχόλησαν τη γενική συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης και το συνέδριο της Κεντρικής; Τέθηκαν και συμπεριλήφθηκαν στις αποφάσεις και τα ψηφίσματά τους;

Κρίσιμα τα παραπάνω ερωτήματα, αλλά μάλλον έχουν ρητορικό χαρακτήρα. Και αυτό γιατί παρά τα σοβαρά προβλήματα της αυτοδιοίκησης στην πατρίδα μας, τις εκκρεμότητες και τα ερωτήματα που κυριαρχούν, αυτοδιοικητικοί εκτιμούν ότι ο υπουργός Εσωτερικών είναι καλός συνεργάτης της αυτοδιοίκησης, συμπαραστάτης των δήμων και πετυχημένος υπουργός. Και για όλα αυτά που πονοκεφαλιάζει και αγχώνεται και αγωνιά ο δήμαρχος Πύλου - Νέστορος, ποιος είναι υπεύθυνος; Ποιος πρέπει να ασχοληθεί και να δώσει λύσεις; Ποιος φταίει που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα; Πόσο ακόμα οι δημότες Πύλου - Νέστορος και οι πολίτες της Μεσσηνίας θα καλούνται να πληρώσουν το υπέρογκο κόστος της διαχείρισης απορριμμάτων με ΣΔΙΤ, με αυξήσεις των τελών καθαριότητας;

Για αυτά τα ζητήματα έχει ασκήσει έντονη κριτική και ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος. Ο πετυχημένος υπουργός Εσωτερικών τι του έχει απαντήσει; Τι είπε, αν είπε, στο συνέδριο της ΚΕΔΕ;