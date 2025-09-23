Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη σήραγγα Καλογερικού

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από χθες το πρωί στον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη, λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης στη σήραγγα Καλογερικού, στην κατεύθυνση προς Αθήνα, μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων από την 168,400 έως και την 169,300.

Ετσι από χθες Δευτέρα έως και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου και από ώρα 07:00 έως 16:00, η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς Αθήνα,

θα μετατεθεί στον κλάδο της σήραγγας της κατεύθυνσης προς Καλαμάτα (Καλογερικό Κ’). Από τον κλάδο αυτό θα εξυπηρετούνται αμφότερες οι κατευθύνσεις και θα διατίθεται μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.