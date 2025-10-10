Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ανοίχτηκε η διαθήκη του 68χρονου - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ “Αμμος” της Φοινικούντας το βράδυ της περασμένης Κυριακής, που ίσως δείξουν πολλά σχετικά με το κίνητρο του δράστη.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τη δημοσίευση της διαθήκης του 68χρονου, που δημοσιεύτηκε σήμερα το πρωί στο ειρηνοδικείο Πύλου. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι πως η διαθήκη συντάχθηκε από το ένα θύμα της επίθεσης, τρεις μόλις ημέρες πριν τον θάνατό του, δηλαδή στις 2 Οκτωβρίου!

Μάλιστα όπως αναφέρει σε αυτή ο 68χρονος “γράφω την διαθήκη μου σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου μου”, κάτι που δείχνει πως φοβόταν πως κάτι άσχημο μπορεί να του συμβεί, ίσως και μετά τις δύο επιθέσεις που είχε δεχθεί τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο. Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για την τελευταία διαθήκη του 68χρονου που είχε πολύ μεγάλη οικονομική επιφάνεια, την οποία άλλαξε ένα χρόνο μετά την κατάθεση της πρώτης τον Οκτωβρίου του 2024.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της διαθήκης το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του (μεταξύ των οποίων και το κάμπινγκ “Αμμος”), το αφήνει σε στενό του συγγενικό πρόσωπο που ήταν και ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της διπλής δολοφονίας. Ακόμη ορίζει κληρονόμο του τον 61χρονο επιστάτη και φίλο του αφήνοντάς του τόσο ακίνητη περιουσία όσο και χρηματικά ποσά, ο οποίος ήταν ο δεύτερος που έπεσε νεκρός από τα πυρά του άγνωστου δράστη το βράδυ της περασμένης Κυριακής.

Παράλληλα με τη διαθήκη του ορίζει ως κληρονόμους του και άλλα τέσσερα στενά του συγγενικά πρόσωπα. Το περιεχόμενο της διαθήκης του 68χρονου εξετάζεται λεπτομερώς από αξιωματικούς της αστυνομίας, όπως και οι αλλαγές που είχε σε σχέση με την προηγούμενη διαθήκη πριν ένα χρόνο, μιας και είναι ανοικτό το σενάριο το κίνητρο της δολοφονίας να ήταν οικονομικό. Δεν έχει αποκλειστεί πάντως το κίνητρο της δολοφονίας να ήταν προσωπικό, με τον δράστη να είχε ανοικτούς λογαριασμούς με ένα ή και με τα δύο θύματα.

Παράλληλα οι αστυνομικές αρχές ρίχνουν το βάρος στο να βρεθεί το μαύρο σκούτερ, με το οποίο, σύμφωνα με μαρτυρίες, διέφυγε ο νεαρός δράστης από τον τόπο του εγκλήματος. Σύμφωνα με τις κάμερες ασφαλείας από καταστήματα και επιχειρήσεις που το έχουν καταγράψει, φαίνεται να έχει περάσει στην Ηλεία, οδηγώντας μία απόσταση πολλών χιλιομέτρων. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες και τα μπλόκα και σε εκείνη την περιοχή, λαμβάνοντας μαρτυρίες και από ιδιοκτήτες πρατηρίων καυσίμων που ενδεχομένως να σταμάτησε ο δράστης για να ανεφοδιάσει το όχημά του.

