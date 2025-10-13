Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο για ένα μήνα λόγω μεταφοράς ανεμογεννητριών

Οι ρυθμίσεις αυτές θα διαρκέσουν από σήμερα Δευτέρα έως τις 14 Νοεμβρίου, από τις 4.30 τα ξημερώματα έως τις 2 μετά το μεσημέρι (εξαιρουμένου του χρονικού διαστήματος από 24 έως 29 Οκτωβρίου)

Ειδικότερ θα πραγματοποιηθεί ολιγόλεπτος αποκλεισμός των σηράγγων του αυτοκινητόδρομου (Στέρνας/Ιωάννης Καποδίστριας, Φιλελλήνων και Αρτεμισίου/Θεόδωρος Κολοκοτρώνης,) στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα. Ολιγόλεπτη βραδυπορία ή ολιγόλεπτος αποκλεισμός επιμέρους μεμονωμένων τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου από τον Α/Κ Κορίνθου (χ.θ 86+500) έως το Σ/Δ Νεστάνης (χ.θ. 146+700) κατά τη διέλευση από γέφυρες του αυτοκινητοδρόμου στη κατεύθυνση προς Καλαμάτα.

Ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας της (Παλαιάς) Ε.Ο. Τρίπολης-Σπάρτης και στις δύο κατευθύνσεις, εντός ορίων του έργου παραχώρησης.

Εκτροπή της κυκλοφορίας στην κατεύθυνση προς Αθήνα από τον Ανισόπεδο Κόμβο Τρίπολης Νότια (χ.θ 166+300) έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Νεστάνης (χ.θ. 148+100) για διάστημα έως 90 λεπτών εντός της χρονικής περιόδου, από 06:00 ώρα έως 12:00 ώρα. Κατά την παραπάνω χρονική περίοδο η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω της (Παλαιάς) Ε.Ο. Τρίπολης- Καλαμάτας, της παρακαμπτήριας διαδρομής Τρίπολης, της Ε.Ο. Τρίπολης -Πύργου και της συνδετήριας οδού Νεστάνης. Τα υπερμεγέθη οχήματα μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών θα εισέρχονται στον αποκλεισμένο κλάδο της κατεύθυνσης προς Αθήνα στα διόδια Νεστάνης (χ.θ. 146+700), θα κινούνται αντίθετα (προς Καλαμάτα) και θα εξέρχονται στον κόμβο Τεγέας (χ.θ. 160+500) από τον κλάδο εισόδου προς Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της κίνησης των υπερμεγεθών οχημάτων μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών προς Καλαμάτα στη κατεύθυνση προς Αθήνα (Contraflow), οι κλάδοι εισόδου προς Αθήνα των κόμβων:

Τρίπολης Νότια (Α-11-2), Τεγέας (Α-10-2), Τρίπολης Βόρεια (Α-9-2), των ΣΕΑ και τέλος της Νεστάνης (Α-8-2), θα παραμένουν κλειστοί και θα ανοίγουν σταδιακά όταν η φάλαγγα των οχημάτων έχει περάσει το αντίστοιχο σημείο εισόδου.