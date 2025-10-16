Στον ανακριτή 6 νεαροί που διακινούσαν ναρκωτικά στην Κορώνη

Ενώπιον του εισαγγελέα Καλαμάτας βρέθηκαν το απόγευμα της Τρίτης οι 15 συλληφθέντες για τη διακίνηση κοκαΐνης και χασίς στην ευρύτερη περιοχή της Κορώνης.

Πρόκειται για πέντε νεαρούς, ακόμη και ανήλικους που είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση εδώ και τουλάχιστον έξι μήνες και... έσπρωχναν ναρκωτικά στην Κορώνη και τις γύρω περιοχές και άλλα δέκα άτομα από 21 μέχρι 60 ετών που συνεργαζόντουσαν σαν... περιφερειακά μέλη της οργάνωσης.

Τα πέντε άτομα που... πυρήνα της οργάνωσης, ένας 22χρονος, ένας 21χρονος, ένας 31χρονος, ένας 18χρονος (μόλις ενηλικιώθηκε) και μία 16χρονη παραπέμφθηκαν για να απολογηθούν στον ανακριτή Καλαμάτας και ακόμη ένας 36χρονος Αλβανός.

Αφέθηκαν ελεύθερα 9 άτομα

Οι υπόλοιποι εννέα αφέθηκαν ελεύθεροι και ορίστηκε δικάσιμος.

Οσον αφορά τα έξι άτομα θα περάσουν σήμερα και αύριο Παρασκευή από τον ανακριτή για να απολογηθούν, ενώ αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής ομάδας και διακίνησης ναρκωτικών.

Να θυμίσουμε πως επρόκειτο για μια υπόθεση που έχει συνταράξει την μικρή κοινωνία της Κορώνης, μιας και επρόκειτο για νεαρά άτομα που διακινούσαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών τόσο στην κωμόπολη του δήμου Πύλου - Νέστορος όσο και στα γύρω χωριά.

Τους δύο πιο μικρούς ηλικιακά, τον 18χρονο που πριν λίγο καιρό ενηλικιώθηκε και την 16χρονη, τους χρησιμοποιούσαν σαν... βαποράκια ώστε να βρίσκουν χρήστες ακόμη και ανήλικους και να τους προμηθεύουν χασίς και κοκαΐνη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πελατολόγιο τους υπήρχαν μέχρι και μαθητές από την περιοχή της Κορώνης! Ειδικότερα από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας που «έβγαλε» αυτή την τόσο ιδιαίτερη υπόθεση, συνελήφθησαν 24 χρήστες, εκ των οποίων οι 6 είναι ανήλικοι!

Κ.Ηλ.