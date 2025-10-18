Αστυνομικές επιχειρήσεις σε καταυλισμούς Ρομά σε Καλαμάτα και Οιχαλία

Αστυνομικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταστολής εγκληματικών ενεργειών, πραγματοποιήθηκαν προχθές σε Μεσσηνία, Αργολίδα και Κορινθία και στη Μεσσηνία.

Οι επιχειρήσεις έγιναν σε καταυλισμούς Ρομά και συνολικά προέκυψαν 10 συλλήψεις.

Στη Μεσσηνία έλεγχοι έγιναν σε καταυλισμούς στους δήμους Καλαμάτας και Οιχαλίας.

Ελέγχθησαν συνολικά 21 άτομα, προσήχθησαν 3 άτομα, ενώ έγινε μία σύλληψη για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού. Παράλληλα βεβαιώθηκε μια παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ακόμη στην Αργολίδα ελέγχθησαν 15 άτομα, προσήχθησαν 6 άτομα, ενώ συνελήφθησαν 6 άτομα και στην Κορινθία ελέγχθησαν 16 άτομα, προσήχθησαν 6 άτομα και συνελήφθησαν 3 άτομα.

Κ.Ηλ.