Αστυνομικές επιχειρήσεις σε καταυλισμούς Ρομά σε Καλαμάτα και Οιχαλία

17:13 18/10
Οι επιχειρήσεις έγιναν σε καταυλισμούς Ρομά και συνολικά προέκυψαν 10 συλλήψεις.
Στη Μεσσηνία έλεγχοι έγιναν σε καταυλισμούς στους δήμους Καλαμάτας και Οιχαλίας.
Ελέγχθησαν συνολικά 21 άτομα, προσήχθησαν 3 άτομα, ενώ έγινε μία σύλληψη για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού. Παράλληλα βεβαιώθηκε μια παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Ακόμη στην Αργολίδα ελέγχθησαν 15 άτομα, προσήχθησαν 6 άτομα, ενώ συνελήφθησαν 6 άτομα και στην Κορινθία ελέγχθησαν 16 άτομα, προσήχθησαν 6 άτομα και συνελήφθησαν 3 άτομα.
Κ.Ηλ.