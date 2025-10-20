Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Προφυλακίστηκαν οι δύο 22χρονοι μετά από μαραθώνιες απολογίες (βίντεο)

Οι δύο κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Ο 22χρονος που είχε παραδοθεί αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ και ήταν αυτός που απολογήθηκε δεύτερος, υποστήριξε πως είναι το ρόλο του συνεργού στη διπλή ανθρωποκτονία και πως ο φίλος του ήταν αυτός που μπήκε μέσα στο κάμπινγκ και εκτέλεσε με πέντε σφαίρες τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 61χρονο επιστάτη το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Ο συνήγορος του Χαράλαμπος Λυκούδης έξω από τα δικαστήρια της Καλαμάτας δήλωσε μεταξύ άλλων “Ο εντολέας μου στην απολογία του επέμεινε στη θέση του. Από την πρώτη στιγμή που παραδόθηκε αυτοβούλως είπε την πραγματικότητα, ότι έχει συμμετοχή στη συνέργεια, αλλά όχι στη φυσική αυτουργία που αποδίδεται στον άλλον κατηγορούμενο.

Οι κατηγορούμενοι εξέθεσαν ο καθένας τους δικούς του ισχυρισμούς σχετικά με τη συμμετοχή τους στις πράξεις που τους αποδίδονται. Η ανάκριση παραμένει ανοιχτή”.

Να θυμίσουμε πως πρώτος είχε απολογηθεί ο 22χρονος Ελληνοβρετανός, ο οποίος ήταν ο οδηγός του σκούτερ με το οποίο έφτασαν από την Καλαμάτα στη Φοινικούντα οι δύο κατηγορούμενοι.

Στην απολογία του είχε υποστηρίξει πως ο ίδιος δεν βρέθηκε μέσα στο κάμπινγκ αλλά παρέμεινε στη μηχανή, αναφέροντας πως δεν έφερε όπλο ούτε πυροβόλησε. Παράλληλα μέσω του δικηγόρου του Δημήτρη Γκαβέλα αμφισβήτησε την αναγνώριση του ως εκτελεστή από τον 33χρονο ανιψιό του θύματος, που έγινε την περασμένη Τετάρτη στη ΓΑΔΑ.

Ουσιαστικά οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι και φίλοι συνεχίζουν και μετά τις απολογίες τους να αλληλοκατηγορούνται, ρίχνοντας ο ένας τις ευθύνες στον άλλον, σχετικά με το ποιος πυροβόλησε και σκότωσε τα δύο θύματα.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης για να φανούν οι συνθήκες αλλά και τα κίνητρα της διπλής δολοφονίας.

Τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστούν οι καταθέσεις κι άλλων μαρτύρων, ενώ φως στη υπόθεση αναμένεται να ρίξουν και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων τους δύο τελευταίους μήνες, με την αστυνομία να έχει πάρει την σχετική έγκριση να προχωρήσει στην τηλεφωνική άρση του απορρήτου.