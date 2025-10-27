Εξιχνίαση απάτης στη Μεσσήνη με δράστη 28χρονο Ρομά

Μία απάτη που έγινε σε βάρος ηλικιωμένου στη Μεσσήνη εξιχνιάστηκε ύστερα από έρευνα του Α.Τ. Μεσσήνης.

Ειδικότερα στις 16 Οκτωβρίου ένας Ρομά τηλεφώνησε σε 90χρονο και παριστάνοντας τον υπάλληλο της ΔΕΗ, τον έπεισε να του δώσει το χρηματικό ποσό των 900 ευρώ και χρυσαφικά μέσα σε μία λεκάνη, την οποία κατέβασε ο ηλικιωμένος στην αυλή του σπιτιού του. Δράστης της απάτης αποδείχθηκε πως ήταν ένας 28χρονος Ρομά, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή.

