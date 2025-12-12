Να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο για τις απαλλοτριώσεις

Κατάρρευση πρανών στο ρέμα Κερεζένια στα Γιαννιτσάνικα, στο υπό κατασκευή αντιπλημμυρικό έργο του “Μορέα”, σημειώθηκε τις προηγούμενες μέρες με τις συνεχείς βροχοπτώσεις και το νερό που κατέβασε το ρέμα. Επειδή υπήρξαν αναφορές για ευθύνες του “Μορέα” για την κατάρρευση και κυρίως για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση του σημαντικού έργου, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε την πραγματικότητα με βάση την πορεία των εργασιών, όπως έχουμε επισημάνει με τα ρεπορτάζ μας εδώ και δύο χρόνια τουλάχιστον.

Το αντιπλημμυρικό έργο του “Μορέα” στο τέρμα του περιφερειακού δρόμου της Καλαμάτας είναι εξαιρετικά σημαντικό και αποτελεί το πρώτο μεγάλο τέτοιας προστασίας, που γίνεται στην πόλη μετά από χρόνια. Ξεκίνησε με καλούς ρυθμούς, αλλά σταμάτησε για μήνες λόγω προβλημάτων στη χρηματοδότηση.

Το επόμενο μεγάλο πρόβλημα είναι οι απαλλοτριώσεις στο ρέμα Κερεζένια, ιδιαίτερα στο τμήμα από τη Λακωνικής μέχρι τις εκβολές του στην Παραλία, οι οποίες έπρεπε να είχαν συντελεστεί το 2023, ώστε στο τέλος του 2024 το έργο να έχει ολοκληρωθεί. Φεύγει το 2025 και οι απαλλοτριώσεις όχι μόνο δεν έχουν προχωρήσει, καθώς δεν υπάρχει ακόμα εκδίκαση στο δικαστήριο και προσωρινή τιμή μονάδας, αλλά έχει προκύψει και ζήτημα προσφυγής από παρόχθιο ιδιοκτήτη, που διαφωνεί με την απαλλοτρίωση και με την αναγκαία διαπλάτυνση του ρέματος.

Συμπέρασμα: Μπλέξιμο και νέα μεγαλύτερη καθυστέρηση και ας πρόκειται για έργο με σπουδαίο αποτύπωμα δημόσιου συμφέροντος, με προστασία δημόσιων υποδομών, ιδιωτικών περιουσιών και της ανθρώπινης ζωής.

Ο “Μορέας” υλοποιεί εργασίες στο Κερεζένια, στο τμήμα πάνω από τη Λακωνικής, όπου οι παρόχθιοι ιδιοκτήτες συμφώνησαν και παραχώρησαν μέρος από τις υπό απαλλοτρίωση εκτάσεις και να αποζημιωθούν, όταν καθοριστούν οι τιμές από το δικαστήριο. Και σε αυτό το τμήμα προκλήθηκαν οι ζημιές στα πρανή.

Θα το τονίσουμε για μια ακόμα φορά: Η Πολιτεία, η κυβέρνηση συγκεκριμένα, με την πίεση των άλλων πολιτικών δυνάμεων, οφείλει να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα των απαλλοτριώσεων. Να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο, να γίνει πιο γρήγορο, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των διαδικασιών και με προτεραιότητα στο δημόσιο συμφέρον.