24χρονος στο Καρυοβούνι Δυτικής Μάνης: Καλλιεργούσε χασίς σε γλάστρες  

Πέντε δενδρύλλια κάνναβης καλλιεργούσε στην αγροικία του στο Καρυοβούνι της Δυτικής Μάνης ένας 24χρονος.

Η αστυνομία είχε πληροφορίες για καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών από έναν νεαρό και προχθές το πρωί αστυνομικοί από το Α.Τ. Δυτικής Μάνης εντόπισαν τον 24χρονο στην περιοχή. Ο ίδιος τους παρέδωσε αυτοβούλως τα πέντε φυτά κάνναβης ύψους έως 60 εκατοστά, που τα είχε σε γλάστρες στο προαύλιο χώρο της αγροικίας που διέμενε.

Παράλληλα κατασχέθηκαν 13,3 γραμμάρια χασίς και μια ζυγαριά.

* Με 1,4 γραμμάρια χασίς συνελήφθη προχθές το βράδυ στο Ριζόμυλο ένας 18χρονος από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε.Μεσσηνίας. Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης.

Κ.Ηλ.