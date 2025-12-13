Μανιατάκειον Ιδρυμα: Η Αντωνία Τριχοπούλου στην εκδήλωση για τη Μεσογειακή Διατροφή

Στην εκδήλωση συμμετείχε και μίλησε η ακαδημαϊκός και μέλος του Δ.Σ. του Μανιατακείου Ιδρύματος Αντωνία Τριχοπούλου, μία από τις πλέον αναγνωρισμένες διεθνώς ερευνήτριες στον τομέα της διατροφικής επιδημιολογίας, βραβευμένη ως πρέσβειρα της Μεσογειακής Διατροφής. Το έργο της συνέβαλε καθοριστικά ώστε η Μεσογειακή Διατροφή, με την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα, να θεωρείται σήμερα πρότυπο βιωσιμότητας, δημόσιας υγείας και μακροζωίας. Η Κορώνη αναγνωρίστηκε ως Εμβληματική Κοινότητα για τη Μεσογειακή Διατροφή από την UNESCO στις 16 Νοεμβρίου 2022, καθώς διατηρεί παραδοσιακές δομές, έθιμα και κοινωνικές εκδηλώσεις γύρω από την τοπική διατροφή και την πολιτιστική ανταλλαγή, ενσωματώνοντας την ουσία της Μεσογειακής Διατροφής που εντάχθηκε στην Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO. Παρέμβαση πραγματοποίησε, μέσω βίντεο, ο δήμαρχος Πύλου-Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας, ως εκπρόσωπος της Κορώνης, ενισχύοντας το αίτημα υιοθέτησης της σχετικής πρότασης. Ο ίδιος τόνισε τον ζωτικό ρόλο της Μεσογειακής Διατροφής στην προώθηση της βιωσιμότητας του πλανήτη, εναρμονίζοντας την ανθρώπινη υγεία με την περιβαλλοντική διαχείριση.