Η ακρίβεια, τα εισοδήματα, η ανάγκη αναδιανομής

Εδώ και αρκετό καιρό η ελληνική κοινωνία και τα νοικοκυριά ταλανίζονται από την ακρίβεια των βασικών προϊόντων, του κόστους στέγασης, των αγαθών, των υπηρεσιών. Βασικό κυβερνητικό αφήγημα αποτελεί η εισαγόμενη ακρίβεια και αντί του ελέγχου της αγοράς επιλέγεται η πριμοδότηση της κερδοσκοπίας, με τον ισχυρισμό πως η βελτίωση του εργατικού εισοδήματος(απολύτως δυσανάλογη με την αύξηση των τιμών) μπορεί να παρακολουθήσει την κερδοσκοπική επίθεση του κεφαλαίου και των μονοπωλίων.

Το αφήγημα της εισαγόμενης ακρίβειας καταρρίπτεται και με πρόσφατα στοιχεία του ΟΗΕ όπου χαρακτηριστικά αναφέρεται π.χ πως το κακάο έχει μείωση τιμής κατά 45% ενώ στην Ελλάδα το ίδιο και τα παράγωγά του αυξάνονται κατά 20%, το πετρέλαιο παρουσιάζει μείωση 11% και στην χώρα μας οι τιμές των καυσίμων αυξάνονται ή παραμένουν στα περσινά επίπεδα, ο πληθωρισμός αυξάνεται συνεχώς.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρακολουθεί και με σαφή ταξικό προσανατολισμό ενισχύει την αφαίμαξη του εισοδήματος των εργαζομένων αρνούμενη παρεμβάσεις που θα έθιγαν τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα και τα μονοπώλια που επιβάλουν τις πολιτικές τους, ενισχύοντας την κερδοφορία και κερδοσκοπία τους.

Την ίδια στιγμή, η πολιτική των σκανδάλων (ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ), της συρρίκνωσης και καταστροφής του πρωτογενή τομέα, η συγκάλυψη των ευθυνών των “δικών μας στελεχών και παιδιών”, η ουσιαστική άρνηση διαλόγου, οι χαμηλές τιμές, η ανοχή και προστασία των μεσαζόντων, οδήγησαν τον αγροτικό κόσμο σε απόγνωση και εξέγερση που εξελίσσεται σε ολόκληρη τη χώρα, με δάφορες μορφές δράσης στην κινητοποίηση.

Στις δίκαιες διεκδικήσεις των αγροτών, σε κάθε εργατική διεκδίκηση η κυβέρνηση επικαλείται την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, τις αντοχές και ανοχές της οικονομίας, ομνύοντας στους δημοσιονομικούς κανόνες, στην οικονομία των αριθμών, των δεσμεύσεων κλπ. Σε αυτή τη λογική προσχωρούν δυστυχώς πολλές φορές και κόμματα της αντιπολίτευσης απολογούμενα για τις προτάσεις τους, υπακούοντας στους αυστηρούς κανόνες των γραφειοκρατών της ΕΕ, που υπηρετούν ασύστολα τα ισχυρά οικονομικά και κερδοσκοπικά συμφέροντα.

Οι λέξεις αναδιανομή του εισοδήματος και ανακατανομή του παραγόμενου πλούτου είναι απαγορευμένες για εκείνους που επικαλούνται τις δημοσιονομικές αντοχές στη βάση των δικών τους πολιτικών εξυπηρέτησης των συμφερόντων των ολίγων, στυλοβατών του συστήματος που απο κοινού υπηρετούν.

Λεφτά υπάρχουν, μα πάνω απ' όλα πλούτος υπάρχει, που η σωστή διανομή και κατανομή τους σε όλες τις κοινωνικές ομάδες μπορούν να εξασφαλίσουν την κοινωνική συνοχή και την παραγωγική ανάταξη της χώρας.

Είναι αυταπόδεικτο και ηλίου φαεινότερο πως αυτή η πολιτική δεν μπορεί να εφαρμοστεί από τη συντηρητική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ που στην ιστορική του διαδρομή και διακυβέρνηση έχει πρωταγωνιστήσει στην αναδιανομή του εισοδήματος σε όφελος των εργαζομένων, πρέπει να πάρουν σαφή θέση και να διατυπώσουν συγκεκριμένες προτάσεις για τη διανομή του συσσωρευμένου σε λίγους πλούτου παράγωγο των συντηρητικών πολιτικών, για την αξιοπρεπή διαβίωση των εργαζομένων, των αγροτών και κτηνοτρόφων, των επιστημόνων, της νέας γενιάς, των συνταξιούχων, της ελληνικής κοινωνίας.

* Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ, Msc Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Πρώην: Πρόεδρος ΕΕΤΕΜ, Πρόεδρος Ολυμπιακής Αεροπλοΐας, Διευθυντής ΟΣΕ,

Υπ. Βουλευτής ΠΑΣΟΚ 2000&2004

alvlachogiannis@yahoo.gr