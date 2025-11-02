Ανακοινώθηκαν την Παρασκευή τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την προσεχή εβδομάδα από 3 έως 9 Νοεμβρίου.

Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας τα δρομολόγια είναι τα ακόλουθα:

Δευτέρα 3/11 απογευματινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Φλεσσιάδα - Ποταμιά - Παλαιό Λουτρό - Κάτω Βούταινα - Βούταινα - Μάκραινα - Παλαιά Βρύση - Κουλκάδα - Κεφαλόβρυσο - Τριπύλα - Ραπτόπουλο.

Τρίτη 4/11 απογευματινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα – Καρνάσι – Δασοχώρι – Άνω Μέλπεια – (οικ. Διμάνδρα) – Σύρριζο – Στάσιμο – Κακαλέτρι – οικ. Μαρίνα (Επιστροφή Διμάνδρα) – Ψάρι – Χρυσοχώρι – Χαλκιάς - Κούβελα.

Τετάρτη 5/11 απογευματινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Νέδουσα - Αλαγονία - Πηγές - Αρτεμισία - Λαδάς - Άνω Καρβέλι - Κάτω Καρβέλι - Περιβολάκια - Ελαιοχώριο.

Πέμπτη 6/11 πρωινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Πρόδρομος - Αγαλιανή - Κυπαρισσία - Φιλιατρά - Χριστιανούπολη - Πλάτη - Περδικονέρι - Στασιό - Ξηρόκαμπος - Αρμενιοί - Βρύσες - Μουριατάδα - Σελλά και Αετός.

Παρασκευή 7/11 πρωινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Εξωχώρι - Σαϊδόνα - Καστάνια - Καρυοβούνι - Μηλέα - Πλάτσα - Νομιτσί - Θαλάμες - Λαγκάδα - Αγ. Νίκωνας.

Σάββατο 8/11 πρωινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Βασιλικό - Κόκλα - Κοπανάκι - Άγιος Γεώργιος - Ψάρι - Δώριο.