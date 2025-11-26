6 συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση στη Μεσσηνία

Στη Μεσσηνία οι επιχειρήσεις έγιναν σε περιοχές των δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης. Ελέγχθησαν συνολικά 25 άτομα, προσήχθησαν 8 από αυτά και έγιναν 6 συλλήψεις.

Ειδικότερα συνελήφθη μια 44χρονη στο Μαυρομάτι Παμίσου για ναρκωτικά, γιατί σε έρευνα που έγινε στην οικία της βρέθηκε να κατέχει 1,2 γραμμάρια χασίς. Ακόμη έγιναν άλλες τέσσερις συλλήψεις για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και μία ακόμη για για στέρηση δελτίου ταυτότητας. Παράλληλα στους δρόμους της Μεσσηνίας βεβαιώθηκαν πέντε παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οπως ενημερώνει η ΕΛ.ΑΣ. πρόκειται για στοχευμένες δράσεις που αποσκοπούν στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, αλλά και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Κ.Ηλ.