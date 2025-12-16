Ο Δήμος Τριφυλίας στη 12η Εκθεση Τουρισμού

«Αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία προβολής και δικτύωσης ενισχύοντας τη στρατηγική του δήμου για την ανάδειξη των τουριστικών πόρων του και την ενθάρρυνση της τοπικής ανάπτυξης», τονίζει χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης και προσθέτει: «Μεγάλος αριθμός επισκεπτών, επαγγελματιών του τουρισμού και δημοσιογράφων είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Τριφυλία ως ένα ανερχόμενο, ποιοτικό και πολυδιάστατο προορισμό. Οι εκπρόσωποι του δήμου συμμετείχαν σε 17 συζητήσεις Β2Β και παρουσιάσεις ενισχύοντας την παρουσία της Τριφυλίας. Είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με τουριστικούς πράκτορες, ανοίγοντας νέους δρόμους συνεργασίας και προώθησης του προορισμού. Προβλήθηκαν τουριστικά καταλύματα με τη συμμετοχή της Ένωσης Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων, τοπικά προϊόντα, υπηρεσίες εστίασης, χώρους και δραστηριότητες πολιτισμού ενισχύοντας την εξωστρέφεια της επιχειρηματικής κοινότητας της Τριφυλίας.

Τον δήμο μας εκπροσώπησαν οι κυρίες Μαρία Παναγοπούλου αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομίας και Τουρισμού και Διονυσία Τεριζάκη υπάλληλος του Τμήματος Τοπικής Οικονομίας. Ο Δήμος Τριφυλίας συνεχίζει δυναμικά να επενδύει σε δράσεις, που ενδυναμώνουν την τοπική οικονομία και αναδεικνύουν τον τόπο μας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Οι επαφές και τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν θα αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό νέων δράσεων για την ενίσχυση της τουριστικής στρατηγικής του δήμου».

Κ.Μπ.